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Göztepe'nin Süper Lig hasreti sona erdi

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, 14 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü.

Göztepe'nin Süper Lig hasreti sona erdi

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, 14 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü.

05 Haziran 2017 Pazartesi 11:27
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Göztepe'nin Süper Lig hasreti sona erdi

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kuran GöztepeSpor Toto Süper Lig'e yükseldi.

En son 2010-2011'de Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir'in de Süper Lig hasreti sona erdi.

Süper Lig geçmişinde AltayGöztepeİzmirsporKarşıyaka ve Altınordu ile zaman zaman 5 takımla ligde temsil edilen İzmir, en son Bucaspor'la 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.

Bucaspor'dan önce en son 2002-2003'te iki takımla Süper Lig'de temsil edilen İzmir, hem Altay'ın hem de Göztepe'nin aynı sezonda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı. Bu ekiplerden Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Eskişehirspor'a normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, tekrar Süper Lig'e döndü.

İzmir'in takımlarından Altay 41, Göztepe 25, Karşıyaka 16, Altınordu ve İzmirspor 10'ar, Bucaspor da bir sezon Süper Lig'de mücadele etti.

Play-off'ta yine Göztepe güldü

İzmir'in takımlardan Altay 5, Bucaspor 4, Karşıyaka ise 2 kez katıldığı play-off'ta Süper Lig vizesi alamamıştı.

Eskişehirspor karşısında Süper Lig'e yükselen Göztepe ise 1998-1999'da Antalya'da oynanan play-off'ta finalde Çaykur Rizespor'u yenerek, Süper Lig vizesi almıştı.

Antalya'da yine güldü

Bu sezon Spor Toto 3. Lig'de yer alan İzmir ekibi Altay, play-off final maçında Antalya Stadı'nda karşılaştığı Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda mağlup edip, Spor Toto 2. Lig'e yükselmişti.

İzmir, Göztepe ile Antalya'da bir kez daha yükselme sevinci yaşadı.

TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Boluspor'u saf dışı bırakan Göztepe, final maçında Eskişehirspor'u da yenerek, 14 sezon sonra Süper Lig'e döndü.

Yılmaz Vural bu sefer güldü

Geçen sezon Adana Demirspor'un başında iken play-off finalinde Alanyaspor'a penaltı atışları sonucunda kaybeden Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'de 4. kez mutlu sona ulaşan tecrübeli teknik adam, daha önce Eskişehirspor'u da Süper Lig'e taşımıştı.

Murat Akın 8. kez Süper Lig'de

Bu sezon 27 futbolcunun mücadele ettiği Göztepe'de 6 oyuncu, daha önce TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Futbolculardan Murat Akın bu sezon 8. kez bu başarıyı yaşarken, Sinan Özkan 3, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Lokman Gör ve Tayfur Bingöl ise ikinci defa TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigEskişehirsporGöztepeSpor Toto Süper Lig
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