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Göztepe'nin 30. yabancısı Fildişi Sahili'nden

Süper Lig'de daha önce yer aldığı 25 sezonda 17 yabancı oyuncuya şans veren Göztepe, Adam Traore transferi ile bu seneki yabancı sayısını 13'e çıkardı.

Göztepe'nin 30. yabancısı Fildişi Sahili'nden

Süper Lig'de daha önce yer aldığı 25 sezonda 17 yabancı oyuncuya şans veren Göztepe, Adam Traore transferi ile bu seneki yabancı sayısını 13'e çıkardı.

15 Ağustos 2017 Salı 13:12
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Göztepe'nin 30. yabancısı Fildişi Sahili'nden

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de 10 yabancı oyuncu transferiyle takımda yer alan yabancı futbolcu sayısı 13'e çıktı.

Süper Lig'e 14 yıl sonra 2-2 biten Fenerbahçe maçıyla dönen Göztepe'de bu yıla kadar 25 sezonda 17 yabancı oyuncu forma giydi. Fildişi Sahilli oyuncu Adama Traore'nin transferiyle bu sezon 10 yabancı futbolcu transfer eden Göztepe'de geçen sezonki yabancı oyunculardan Adis Jahovic, Leo Scwechlen ve Prince Segbefia da takımda yer alıyor.

Fransa Bastia takımından Axel Ngando, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione, Medipol Başakşehir'den Rajko Rotman, İngiltere'nin Newcastle United ekibinden Yoan Gouffran, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Beto, Ponte Preta'dan Kadu ve İsviçre'nin Basel takımından Adama Traore'yi transfer eden Göztepe, Fransa'nın Lorient ekibinden Mathieu Peybernes'i de kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

20 ülkeden 30 futbolcu

Süper Lig geçmişindeki yabancı oyuncu sayısı 30'a yükselen Göztepe'de 20 farklı ülkeden oyuncular forma şansı buldu.

Fransız 4 futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Arjantin, Brezilya, Cezayir, Fas, Gana, Güney Afrika ve Portekiz'den 2, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Kongo, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Slovakya, Slovenya, Togo ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu forma giydi.

İlk yabancı Danimarka'dan

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in forma giydiği Göztepe'de Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele, 53 maçla en fazla forma giyen isim oldu.

Polonyalı Majdan 31, Paraguaylı Emilio ise 25 müsabakada forma şansı buldu. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen oyunculardan Mkalele'nin 4, Nielsen'in 3, Peter Kabat'ın 2, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya ve Rachid Djebaili'nin birer golü bulunuyor.

Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Castro ile Scarione de ilk lig maçlarında birer gol attı. 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGöztepeFildişi Sahili
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