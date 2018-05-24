Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri...
Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportu belli...

Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş

Süper Lig'de 27. kez mücadele edecek Göztepe'nin ligdeki 28. teknik direktörü Bayram Bektaş olacak.

Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş

Süper Lig'de 27. kez mücadele edecek Göztepe'nin ligdeki 28. teknik direktörü Bayram Bektaş olacak.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:41
22 Okunma
Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş

İZMİR - 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Bayram Bektaş, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki 28. çalıştırıcısı oldu.

14 yıl sonra aradan sonra döndüğü Süper Lig'de sezona teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan Göztepe, sezonu 49 puanla 6. sırada tamamladı. Tamer Tuna ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Bayram Bektaş'la anlaştı. Bayram Bektaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk hayatında Sarıyer'de profesyonel olan Bayram Bektaş, daha sonra AntalyasporAltayBeşiktaş,TrabzonsporAtiker Konyaspor ve Kocaelispor'da forma giydi.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak Elazığspor'u çalıştıran 44 yaşındaki Bayram Bektaş, Gazişehir Gaziantep'te de görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor'un başında yer alan Bayram Bektaş, uzun süre ilk 2 mücadelesi verdiği ligde play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elendi.

Teknik direktörlük kariyerinde 95 maç

Çalıştırdığı takımlarda play-off'lar dahil ligde 93, kupada ise 2 maça çıkan Bayram Bektaş, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 30 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Bektaş'ın çalıştırdığı takımlar 127 gol atarken kalesinde 105 gol gördü.

Göztepe'nin 28. teknik direktörü 

Bayram Bektaş, gelecek sezon Süper Lig'de 27. kez mücadele edecek Göztepe'nin lig tarihindeki 28. çalıştırıcısı olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte 10'u kesintisiz olmak üzere 12 sezon görev alan Adnan Süvari takımının başında 340 maçta görev yaptı. Süvari'nin ardından en fazla görev yapan isimler 52 maçla Ruhi Karaduman, 38 müsabakayla Andrea Kutik ve 34 karşılaşmayla Tamer Tuna oldu.

Mehmet Sepil'in 8. teknik adamı

Bayram Bektaş, Göztepe'yi 2014 yılında Altınbaş Holding'ten devralan kulüp başkanı Mehmet Sepil dönemindeki 8. teknik direktör olacak. 2014-2015'te TFF 2. Lig'de yer alan sarı-kırmızılı ekipte Suat Kaya ve Metin Diyadin, 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Metin Diyadin, Önder Özen ve Mehmet Aurelio, 2016-2017'de ise yine TFF 1. Lig'de Okan Buruk ve Yılmaz Vural görev yapmıştı.

Göztepe, Süper Lig'de yer aldığı geçen sezonu ise Tamer Tuna ile tamamlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBayram BektaşTeknik Direktörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Boutaib
Evkur Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Boutaib
İspanya, Lopetegui'nin sözleşmesini uzattı
İspanya, Lopetegui'nin sözleşmesini uzattı
Galatasaray'da olağan genel kurula doğru
Galatasaray'da olağan genel kurula doğru
'Dadaşlar' küllerinden doğdu
'Dadaşlar' küllerinden doğdu
Bakan Bak'tan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
Bakan Bak'tan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
2017-2018 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray
2017-2018 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray
Arsenal'den Ramazan mesajı
Arsenal'den Ramazan mesajı
Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
Manchester City Guardiola'nın sözleşmesini uzattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ