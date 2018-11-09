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Göztepe, Erzurum deplasmanında

Dış sahada istediği sonuçları alamayan Göztepe, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Göztepe, Erzurum deplasmanında

Dış sahada istediği sonuçları alamayan Göztepe, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

09 Kasım 2018 Cuma 09:44
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Göztepe, Erzurum deplasmanında

İZMİR

Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftada topladığı 18 puanın sadece 3'ünü deplasmanda kazanan Göztepe, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Ligde bu sezon şimdiye kadar deplasman oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi alan Göztepe, bu maçlarda 3 puan topladı. Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe'nin yarınki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilmediği son 4 haftada 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında yarın saat 13.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek. Müsabaka için dün Erzurum'a giden Göztepe'de kafilede olan Cameron Jerome'un durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Göztepe'de Titi, Wallace Reis ve Lamine Gassama yarın sarı kart görmeleri halinde 26 Kasım Pazartesi günkü Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Anahtar Kelimeler:
GöztepeErzurumspor
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