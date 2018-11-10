Göztepe Erzurum'dan puansız döndü

ERZURUM
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
10. dakikada Özer Hurmacı'nın pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın şutunda, top az farkla direğin üzerinden dışarı çıktı.
23. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topu uzak direkte kontrol eden Halil Akbunar'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
28. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın pası ile topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza yayına topla hareketlendi. Uzak mesafeden topa sert vuran İbrahim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada ceza yayı sol çaprazına topla giren Taylan Antalyalı'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, skoru 2-0 yaptı. Özer Hurmacı'nın ara pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Emrah Başsan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sunu'nun şutunda, kaleci Beto sağ köşeye uzanarak topu kontrol etti.
85. dakikada ceza yayının sol tarafından serbest vuruş kullanan Yasin Öztekin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Sehic sağ köşeye uzanarak çıkardı.
90+3. dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında kaleci Sehic'i geçen topu Yasin Öztekin, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
AA