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Göztepe'de yerliler, Fenerbahçe'de yabancılar attı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada atılan 140 golün 98'i yabancı oyunculardan geldi. Bu periyotta Göztepe'nin bulduğu 6 golü de yerli oyuncular kaydetti.

Göztepe'de yerliler, Fenerbahçe'de yabancılar attı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada atılan 140 golün 98'i yabancı oyunculardan geldi. Bu periyotta Göztepe'nin bulduğu 6 golü de yerli oyuncular kaydetti.

25 Eylül 2018 Salı 12:07
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Göztepe'de yerliler, Fenerbahçe'de yabancılar attı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada atılan 140 golün 98'i yabancı oyunculardan geldi. Bu periyotta Göztepe'nin bulduğu 6 golü de yerli oyuncular kaydetti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle tamamlanan 6. haftanın ardından Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar 140 gol atıldı. 140 golün 98'i yabancı oyunculardan gelirken, yerli futbolcular 42 gol buldu.

MKE Ankaragücü'nden Bakary Kone, Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Evkur Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Ev sahibi takımların 82, deplasman temsilcilerinin 58 gol ürettiği ligde karşılaşmaların ilk yarılarında 63, ikinci devrelerinde ise 77 gol atıldı. 

Göztepe'nin golleri yerlilerden

Çoğunlukla yabancı isimlerin gol ürettiği Süper Lig'de, ilk 6 haftada 6 gol bulan Göztepe'de tüm golleri yerli oyuncular üretti. Yasin Öztekin'in 3, Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın birer gol bulduğu sarı-kırmızılı ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçında da Sadık Çiftpınar Göztepe adına fileleri havalandırdı.

Göztepe'den sonra Galatasaray

Göztepe'den sonra yerli isimlerin en fazla gol ürettiği takım Galatasaray oldu. Yerli oyuncuların gole yüzde 57'lik katkı verdiği Galatasaray'da atılan 14 golün 8'i yerlilerden, 6'sı ise yabancı isimlerden geldi.

Eren Derdiyok'un 3, Serdar Aziz ve Emre Akbaba'nın 2 ve Sinan Gümüş'ün 1 gol ürettiği Galatasaray'da, Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru 2, Fernando ise 1 gol attı. MKE Ankaragücü'nden Kone de Galatasaray adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. 

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'da yabancılar attı

İlk 6 haftada 6 gol bulan Fenerbahçe ile 5 gole ulaşan Çaykur Rizespor'da ise tüm goller yabancı oyunculardan geldi. Fenerbahçe'de Ayew 2, takımdan ayrılan Josef de Souza ve Giuliano ile Eljif Elmas, Islam Slimani'nin birer golü bulunuyor.

Kasımpaşa'da atılan 12 golün 11'i, Beşiktaş'ta ise 11 golün 10'unu yabancı oyuncular kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGöztepe
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