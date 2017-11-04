Göztepe Başkanı Sepil'in annesi toprağa verildi

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in vefat eden annesi Aliye Sepil'in cenazesi toprağa verildi.

Alsancak Hocazade Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Necip Kalkan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra, Sepil'in yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.

Doksan sekiz yaşında hayatını kaybeden Aliye Sepil'in cenazesi İzmir Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi.