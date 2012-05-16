Gözler Ziraat Türkiye Kupası finalinde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Arzumuz finale kalmak değil, kazanmak'' dedi.

Kazanırken de spor ve sportif anlamda tüm limitleri zorlamak istediklerini belirten Kocaman, ''Kaybettiğimiz anda da bükemediğin bileği öp veya tebrik et'' diye konuştu.

Aykut Kocaman, süper final öncesinde kuralar çekildikten sonra iki büyük hedefleri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti

''Son maç Galatasaray ile gözüküyordu. O maçı şampiyonluk maçı olarak oynamak istiyorduk. Kupada da 5. maçı oynayabilmekti. İki hedefi de başardık. Ancak sahadan galip ayrılmak isterken, futbolun yasaları orada da ortaya çıktı, başaramadık, rakibimizi kutluyorum.''

Bursaspor bize göre önde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, finaldeki rakipleri Bursaspor'un kendilerine göre bir adım önde olduğunu söyledi.

Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü

''Moral dengeler açısından bizden bir adım öndeler. Çok ihtiyaç duyduğumuz lig şampiyonluğunu elde edememenin az da olsa moral bozukluğu var. Saha içinde sportif anlamda didişeceğiz. Elimizden gelenin en iyisi yapmaya gayret edeceğiz. Kazanan sevincini kaybedeni düşünerek, kaybeden de kazananın ne kadar büyük emek verdiğini düşünerek sahadan çıkacağımızı düşünüyorum.''

Aykut Kocaman maçın hakemi Bülent Yıldırım konusunda sorulan bir soruya, ''Umarım maçın seyrini değiştirecek bir kararı olmaz. Hakem şansı yanında olsun'' cevabını verdi.

Sağlam: Fair-play görüntüsü ön plana çıkmalı

Bursaspor Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da, bu sene sıkıntılara rağmen gelinen nokta nedeniyle teknik kadroyu ve futbolcuları tebrik ederek, şöyle konuştu:

''Bir tarafta 29 yıldır kupayı alamayan Fenerbahçe ve 26 yıldır alamayan Bursaspor. İki takım için de çok uzun bir dönem. İki takım da bu kupayı alabilmek için mücadele edecek. Sonuçta bir takım kupayı alacak. Tabii ki biz almak istiyoruz. Ülkemizde son dönemde yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurduğumuz zaman, sezonun son maçında fair-play görüntüsünün ön plana çıkması, Türk futbolu adına çok önemli. Kazanırsak mutluluğumuzu rakibi incitmeden yaşamaya çalışacağız. Kaybedersek de taraftarlarla birlikte rakibimizi alkışlayacağız. İzleyenlerin zevk aldığı, futbolun ve dostluğun ön plana çıktığı bir maç oynamak istiyoruz. 2 sene önce camiamız için çok önemli olan Süper Lig şampiyonluğunun yanına Türkiye Kupası'nı da eklemek istiyoruz. Son dönemde iyi karşılaşmalar oynadık. Moralimiz üst seviyede. Sakatımız yok, buraya tam takım olarak geldik. Performansımızı biraz daha artırarak, kupayı müzemize götürmek istiyoruz.''

Ertuğrul Sağlam, maçın hakemi Bülent Yıldırım ile ilgili görüşlerini sorulması üzerine ise ''Bizim hakemle ilgili bir endişemiz yok. Bülent Yıldırım, hata yapabilir ama kötü niyetli olmadan, bilgisi ve tecrübesiyle maçtan alnının akıyla çıkacağından şüphemiz yok. Gördüğünü çalacak ve alnının akıyla çıkacaktır'' dedi.

Kaybetmeyi hazmetmek, kazanmaktan daha zor bir iş

Ertuğrul Sağlam, bir gazetecinin Fenerbahçe maçı sonrasında Galatasaraylı futbolcuların sevinçleriyle ilgili sorduğu soruyu, ''Bunu Galatasaray veya başka bir takım olarak söylemiyoruml, genel anlamda söylüyorum. Bunlar, ülkenin futbola bakış açısının getirdiği sıkıntılar. Değerlendirme anlamını değiştirmediğimiz sürece bunlar yaşanacak. 'Onlar bunu yaptı, biz daha fazlasını yapmalıyız' gibi bir bakış açısı var. Bunu değiştirmek lazım. Bize ne görev düşüyorsa, bunu yapmakla mükellefiz. Kaybetmeyi hazmetmek, kazanmaktan daha zor bir iş. Bu akşam kazanmak için uğraşacağız ama kaybedersek de kazanın hakkını vermek lazım. İyi bir spor adamına yakışan davranış budur'' şeklinde cevaplayarak sözlerini tamamladı.

Alex: Güzelliklerle dolu bir maç olsun

Fenerbahçe'de, takım kaptanı Alex De Souza, geride kalan sezon için emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Umuyorum iki takım da saha içinde kalitelerine yakışır mücadele edecekler. Aynı zamanda maçı izleyecekler de maçın güzelliğine yakışır bir şekilde davranacaklardır. Maçın barış ve huzur içinde geçmesini diliyorum. Bu maçta hiç bir şeye gölge düşmesin, güzelliklerle dolu bir maç olsun'' diye konuştu.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Takım Kaptanı Ömer Erdoğan ise maçla ilgili olarak, ''Bizim açımızdan hem sezonun son maçı, hem de uzun yıllar özlemini çektiğimiz kupa finali oynayacağız. İyi hazırlandık. İkinci yarıda başarı grafiğimiz yükseldi ve iyi mücadele edip, puanlar topladık. Sivasspor ve Eskişehirspor gibi zorlu takımları eleyerek finale geldik. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu akşam sahada fair-play çerçevesinde maç izlettiririz. İnşallah kupayı kaldırmak bize nasip olur'' şeklinde konuştu.