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Görme engelli milli sporcudan başarı sözü

Türkiye'deki turnuvalarda dört şampiyonluk, birer ikincilik ve üçüncülük elde eden Ordulu atlet Nusrettin Genç, milli takımla katılacağı uluslararası şampiyonalardan da dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Görme engelli milli sporcudan başarı sözü

Türkiye'deki turnuvalarda dört şampiyonluk, birer ikincilik ve üçüncülük elde eden Ordulu atlet Nusrettin Genç, milli takımla katılacağı uluslararası şampiyonalardan da dereceyle dönmeyi hedefliyor.

25 Nisan 2017 Salı 15:46
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Görme engelli milli sporcudan başarı sözü

Türkiye'deki turnuvalarda dört şampiyonluk, birer ikincilik ve üçüncülüğü bulunan Ordulu görme engelli milli atlet Nusrettin Genç, uluslararası şampiyonalarda da madalya hedefliyor. 

Türkiye'de bugüne kadar katıldığı turnuvalarda cirit atmada dört birincilik, uzun atlamada ikincilik, 800 metre koşuda ise üçüncülük elde eden 49 yaşındaki Nusrettin Genç, Görme Engelliler Atletizm Milli Takımı'nda yer alıyor.

Genç, Ulubey Kaymakamı Ahmet Turan Erdem ile Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Balkanlıoğlu, 30-31 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak Atletizm Şampiyonası, 17-18 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Atletizm Şampiyonası ile 14-23 Temmuz'da İngiltere'de gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Genç'i, bugüne kadarki başarılarından dolayı tebrik ederek Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. 

Daha başarılı olmak için elinden geleni yapacağını dile getiren Genç, "Sayın valime ve tüm Ordululara başarı için söz veriyorum. Ordu'nun ve ülkemin adını en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için çok çalışacağım." diye konuştu.

Genç, daha fazla başarı kazanabilmek için de sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduGörme EngelliGörme Engelli Milli Sporcu
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