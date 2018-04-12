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Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı

Antalya'da düzenlenecek dünya kupasına hazırlanan görme engelli judo milli takımı sporcuları, bu organizasyonda çok fazla madalya kazanmayı hedefliyor.

Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı

Antalya'da düzenlenecek dünya kupasına hazırlanan görme engelli judo milli takımı sporcuları, bu organizasyonda çok fazla madalya kazanmayı hedefliyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:52
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Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) 21-23 Nisan'da Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Judo Dünya Kupası için Antalya'da kampa giren milli sporcular, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Görme Engelliler Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Ahmet Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Nisan'a kadar sürecek kampa 12'si kadın 26 sporcunun katıldığını söyledi.

Asıl hedef paralimpik oyunları

IBSA Judo Dünya Kupası'nın Türkiye'de ilk kez Antalya'da gerçekleştirileceğini ifade eden Kambur, "Milli takım olarak asıl hedefimiz, 2020 Paralimpik Oyunları. Bu turnuva, 2020 yolunda önemli bir organizasyon. Sporcular için puan maçları özelliğini taşıyor. Şu ana kadar ciddi bir katılım, yaklaşık 40 ülkenin müracaatı söz konusu. 260'ya yakın sporcunun iştirakini bekliyoruz. Bizim çalışmalarımız iyi geçiyor. Kampa katılan tüm sporcularımız dünya kupasında tatamiye çıkacak. 10-11 Kasım'da da Portekiz'de dünya şampiyonasına katılacağız." dedi.

"Dünyanın en iyi sporcularıyla yarışacağız"

Kambur, görme engelli judosunun, normal judodan en önemli farkının, sporcuların müsabaka alanına kadar antrenörlerince koluna girilerek hakeme teslim edilmesi olduğunu aktardı. 

Hakemin, sporcuları birbirine tutturup mücadeleyi başlattığını aktaran Kambur, "Diğer kurallar, teknikler aynı. Bir de müsabakaların içerisinde hakemlerin sporcular dışarıya çıkmasın diye uyarıları oluyor." diye konuştu.

Kürşad Tambur, "Dünyanın en iyi sporcularıyla yarışacağız, heyecanlıyız. Sporcularımızla beraber dünya kupasını bekliyoruz. İnşallah ülkemize iyi dereceler, madalyalar kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Uluslararası Görme Engelliler Spor FederasyonuGörme Engelli JudocularDünya Kupası Heyecanı
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