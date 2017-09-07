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Gördüğüm en iyi taraftar grubu

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, Galatasaray taraftarından övgüyle söz etti ve "Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki; şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu."

Gördüğüm en iyi taraftar grubu

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, Galatasaray taraftarından övgüyle söz etti ve "Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki; şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu."

07 Eylül 2017 Perşembe 13:27
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Gördüğüm en iyi taraftar grubu

İSTANBUL 

Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Tudor yönetiminde çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Genç bir hocamız var ama bence kesinlikle büyük bir potansiyele sahip. Çok güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Mutlaka kariyerinde çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tudor'un futbolculuk kariyerinin de önemli olduğunu aktaran Fernando, "Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir kulüpte oynadı. Diğer taraftan şu anda hoca olarak ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Oyun sistemi içinde de benden beklentileri var. Bunu da her antrenmanda benimle paylaşıyor. Ben de elimden geldiği kadar bunlara karşılık vermeye çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Gördüğüm en iyi taraftar grubu"

Galatasaray taraftarından övgüyle söz eden Fernando, "Mükemmel bir atmosfer yaratıyorlar. İçeride ve dışarıda oynadığımız maçlarda her zaman yanımızdalar. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki; şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerinde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. 90 dakika boyunca bize destek veriyorlar. Onların desteği çok önemli. Umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Fernando, Galatasaray'a gelmeden önce birçok transfer teklifi aldığını anlatarak, "Galatasaray'ın bana yaklaşımı çok pozitif oldu. Beni gerçekten çok istediklerini gösterdiler. Bu da beni çok sevindirdi. Galatasaray gibi bir camia tarafından bu kadar istenmek beni mutlu etti. Sadece bilmediğim veya bu kadar bilgi sahibi olmadığım, taraftarın bu kadar takımlarına bağlı olduklarıydı. Onu da buraya geldikten sonra görme fırsatı buldum." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBrezilyalı FutbolcuFernando Reges
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