ANTALYA - Annesinin terk ettiği ve babasının 6 yaşında yetiştirme yurduna teslim ettiği 14 yaşındaki Fevzi Asker, Türkiye'de başarılı olduğu golfte dünyaca ünlü bir sporcu olmayı hedefliyor.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evi'nde kalan, arada babasıyla görüşen Fevzi Asker, 8 yaşındayken National Golf Kulüp golf eğitmenlerinin yaptığı testte başarılı bir performans sergileyerek, daha önce adını dahi duymadığı golfle tanıştı.



Sıkı bir çalışmanın ardından Antalya genelinde yapılan turnuvalarda dereceler elde eden Fevzi Asker, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2015 Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



AA muhabirine hedeflerini anlatan genç sporcu, golfü çok zevkli bir spor olarak gördüğünü belirterek, "Okulda ders notlarım da iyi ama benim hedefim dünyaca ünlü bir golfçü olmak" dedi.



Fevzi Asker, Tiger Woods, Arnold Palmer ve Jack Nicklaus gibi ünlü golfçüleri örnek aldığını kaydetti.



"Gelecek vadeden bir sporcu"



Golf eğitmeni Hakan Yamaç, Fevzi Asker'in çok başarılı, gayretli ve çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.



Asker'in gelecek vadettiğini kaydeden Yamaç, "Federasyon tarafından beğenilen ve gelecek yıllarda milli takımda gösterilecek bir çocuk. Hedefine ulaşacağını umut ediyorum" diye konuştu.



Fevzi Asker'e ödül



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, makamında düzenlenen törende Fevzi Asker'i ödüllendirdi.



Kendilerine teslim edilen çocukların topluma yararlı bireyler olmaları yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çalışkan, çocukların çeşitli spor dallarına yönlendirildiklerini kaydetti.



Fevzi Asker'in de golfte ilerlediğini ifade eden Çalışkan, gerek genel alanda gerekse sportif alanlarda başarılı gençler yetiştirdiklerini belirtti. Abdullah Çalışkan, Asker'i başarılarından dolayı altınla ödüllendirdi.



