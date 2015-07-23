Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Golfte "gelecek" arıyor

Annesinin terk ettiği ve babasının 6 yaşında yetiştirme yurduna teslim ettiği Fevzi Asker, golfte başarıdan başarıya koşuyor

Golfte "gelecek" arıyor

Annesinin terk ettiği ve babasının 6 yaşında yetiştirme yurduna teslim ettiği Fevzi Asker, golfte başarıdan başarıya koşuyor

23 Temmuz 2015 Perşembe 12:07
344 Okunma
Golfte

ANTALYA - Annesinin terk ettiği ve babasının 6 yaşında yetiştirme yurduna teslim ettiği 14 yaşındaki Fevzi Asker, Türkiye'de başarılı olduğu golfte dünyaca ünlü bir sporcu olmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evi'nde kalan, arada babasıyla görüşen Fevzi Asker, 8 yaşındayken National Golf Kulüp golf eğitmenlerinin yaptığı testte başarılı bir performans sergileyerek, daha önce adını dahi duymadığı golfle tanıştı. 

Sıkı bir çalışmanın ardından Antalya genelinde yapılan turnuvalarda dereceler elde eden Fevzi Asker, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2015 Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

AA muhabirine hedeflerini anlatan genç sporcu, golfü çok zevkli bir spor olarak gördüğünü belirterek, "Okulda ders notlarım da iyi ama benim hedefim dünyaca ünlü bir golfçü olmak" dedi.

Fevzi Asker, Tiger Woods, Arnold Palmer ve Jack Nicklaus gibi ünlü golfçüleri örnek aldığını kaydetti.

"Gelecek vadeden bir sporcu"

Golf eğitmeni Hakan Yamaç, Fevzi Asker'in çok başarılı, gayretli ve çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Asker'in gelecek vadettiğini kaydeden Yamaç, "Federasyon tarafından beğenilen ve gelecek yıllarda milli takımda gösterilecek bir çocuk. Hedefine ulaşacağını umut ediyorum" diye konuştu.

Fevzi Asker'e ödül

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, makamında düzenlenen törende Fevzi Asker'i ödüllendirdi.

Kendilerine teslim edilen çocukların topluma yararlı bireyler olmaları yönünde önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çalışkan, çocukların çeşitli spor dallarına yönlendirildiklerini kaydetti.

Fevzi Asker'in de golfte ilerlediğini ifade eden Çalışkan, gerek genel alanda gerekse sportif alanlarda başarılı gençler yetiştirdiklerini belirtti. Abdullah Çalışkan, Asker'i başarılarından dolayı altınla ödüllendirdi.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 11:56
Anahtar Kelimeler:
önce VatanGolf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ