Golbol Kadın Milli Takımı yarı finale yükseldi

ANKARA

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen 2016 Rio Paralimpik Oyunları kapsamında yapılan çeyrek final karşılaşmasında Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail milli takımıyla karşılaştı.

İsrail karşısında ilk dakikadan itibaren üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 8-1 önde kapadı. Oyunun kontrolünü ikinci yarıda da elinde tutan Türkiye, mücadeleden 15-5 galip ayrıldı ve yarı finalde ABD'nin rakibi oldu.

Milli oyuncu Sevda Altunoluk, ilk yarıda bulduğu 7 golle karşılaşmanın en skoreri oldu.

Türkiye ile ABD arasındaki yarı final maçı, yarın TSİ 02.00'de oynanacak.