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Gol yağmurundan galip çıkan Fransa

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'i 4-3 yenen Fransa, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Gol yağmurundan galip çıkan Fransa

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'i 4-3 yenen Fransa, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 19:36
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Gol yağmurundan galip çıkan Fransa

KAZAN

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'i 4-3 yenen Fransa, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Fransa, çeyrek finalde Uruguay-Portekiz karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. 

9. dakikada Fransa gole çok yaklaştı. Mbappe'nin düşürülmesiyle Fransa, Arjantin ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kazandı. Griezmann'ın kullandığı frikikte üst direğe çarpan top, oyun alanına döndü. Arjantin savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 

11. dakikada Mbappe, kendi yarı sahasından aldığı topla hızla Arjantin ceza sahasına girdi. Mbappe, Rojo ile ikili mücadelesinde yerde kalınca, maçın hakemi Faghani, penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada penaltıyı kullanan Griezmann, topu ve kaleci Armani'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0 

41. dakikada Arjantin beraberliği yakaladı. Arjantin'in sol kanattan kullandığı taç atışında Banega, ceza sahası dışındaki Di Maria'ya pasını attı. Di Maria, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı. 

İkinci yarı

48. dakikada Arjantin öne geçti. Arjantin, Di Maria'nın düşürülmesiyle ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Banega'nın altıpas içine gönderdiği top savunmadan sekti. Ceza sahasında topu kontrol eden Messi, önündeki rakibine rağmen dönerek meşin yuvarlağa vurdu. Mercado'nun müdahalesiyle yön değiştiren top, kaleci Lloris'i yanılttı ve ağlara gitti: 1-2 

56. dakikada Fransa beraberliğe yaklaştı. Fazio'nun kaleci Armani'ye geri pasında top, Armani'yi geçti, ceza sahasında boşta kaldı. Boşta kalan topa Griezmann vurmak istedi. Fazio ve kalecinin müdahalesiyle Griezmann istediği vuruşu yapamadı, top az farkla dışarıya çıktı. 

57. dakikada Fransa beraberlik golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Hernandez, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahası dışına açılan topa Pavard gelişine çok şık vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-2

64. dakikada Fransa bir kez daha öne geçti. Pogba'nın sol kanada gönderdiği topu kontrol eden Hernandez, ceza sahasına ortasını yaptı. Matuidi'nin altıpas önündeki şutu savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Mbappe, dar açıdan yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 3-2 

68. dakikada Fransa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Fransa atağında Matuidi, Giroud'a pasını gönderdi. Giroud bekletmeden sağdan hareketlenen Mbappe'nin önüne pasını bıraktı. Mbappe, ceza sahası sağ çaprazında gelişine ayak içiyle topa vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2 

90+3. dakikada Arjantin farkı 1'e indirdi. Messi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Agüero kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3 

Karşılaşma, Fransa'nın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaArjantinFutbolDünya KupasıRusya
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