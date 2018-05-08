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Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Rubin Kazan'da futbolu bırakma kararı alan Gökdeniz Karadeniz'i liyakat nişanına layık gördü.

Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti, Rubin Kazan'da futbolu bırakma kararı alan Gökdeniz Karadeniz'i liyakat nişanına layık gördü.

08 Mayıs 2018 Salı 15:47
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Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı

Rubin Kazan'da futbolu bırakma kararı alarak Ufa karşılaşmasıyla son kez seyircisinin önüne çıkan Gökdeniz Karadeniz'e liyakat nişanı verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gökdeniz Karadeniz'in ülkede futbolun gelişimine sağladığı katkı nedeniyle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görüldüğü bildirildi.

Gökdeniz, Rusya Premier Lig'in 29. haftasında dün akşam Ufa ile oynanan mücadelede son kez Rubin Kazan taraftarının önüne çıktı.

Rubin Kazan'da 300. maçına çıkan tecrübeli futbolcunun taraftara vedası sırasında duygusal anlar yaşandı. Kulüp çalışanları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya ailesiyle giren 38 yaşındaki Gökdeniz, bir veda konuşması da yaptı.

Bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı duygusal veda sırasında konuşmakta güçlük çeken Gökdeniz, kariyerine son verdiği için üzgün olduğunu belirterek, "Hayatta böyle anlar enderdir. Burada başardıklarımdan dolayı gururluyum. Bu bir veda değil, başlangıç. Antrenörlük yaparak futbolun içinde kalmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlara imza dağıtan deneyimli orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarıyla veda fotoğrafı da çektirdi.

Öte yandan kulüp tarafından Youtube üzerinden Gökdeniz Karadeniz için veda klibi yayınlandı. Klipte, Gökdeniz Karadeniz'in kariyeri ve veda maçından kesitlere yer verildi.

Daha önce de Gökdeniz'in 61 numaralı forması Rubin Kazan Kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

Kariyerine Trabzonspor'da başlayan Gökdeniz Karadeniz, 2008'de Rubin Kazan'a transfer olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rubin KazanGökdeniz KaradenizRusya FederasyonuTataristan Cumhuriyeti
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