Giresunsporlu Muriqi Türk vatandaşı oldu

GİRESUN - PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Arnavut oyuncusu Vedat Muriqi, Türk vatandaşlığına geçti.



Kulüp asbaşkanı Ercan Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forvet oyuncusu Muriqi'nin Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi.



Muriqi'nin Giresunspor için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Pamuk, "Kendisinin bundan sonra Türk statüsünde oynayacak olması bizim için büyük bir avantaj. Vedat, Giresunspor için ter döken, mücadele eden bir oyuncu. Bir yıllık daha sözleşmemiz devam ediyor. Türk vatandaşlığına geçmesinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



Pamuk, Vedat Muriqi'nin Türk vatandaşlığına geçmesiyle kadroda yabancı transferi için yer de açıldığını belirterek, ilerleyen günlerde yabancı oyuncu transferine başlayacaklarını ifade etti.

