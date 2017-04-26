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'Gideceğiz, yeneceğiz, döneceğiz'

Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Süleyman Koç, "Başakşehir'e üç gol atmayı başardık. Umudum var. Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Oraya yenmeye gidiyoruz." dedi.

'Gideceğiz, yeneceğiz, döneceğiz'

Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Süleyman Koç, "Başakşehir'e üç gol atmayı başardık. Umudum var. Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Oraya yenmeye gidiyoruz." dedi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:30
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'Gideceğiz, yeneceğiz, döneceğiz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Süleyman Koç, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçında galibiyet umudu taşıdıklarını söyledi.

Süleyman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a uzun bir sakatlık döneminin ardından geldiğini, Süper Lig'de ilk golünü ise hafta sonu oynadıkları Medipol Başakşehir maçında attığını belirtti.

Medipol Başakşehir maçında üç puanı kaçıran taraf olduklarını ifade eden gurbetçi futbolcu, yine de takım olarak pozitif düşündüklerini ve ligi hedefledikleri yere ulaşarak tamamlayacaklarına inandığını vurguladı.

Ligin 29. haftasında Fenerbahçe'ye karşı zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Süleyman, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Bu hafta oynadığımız Medipol Başakşehir'e bakınca, onlar da bu sezon çok iyi bir takım oyunu oynuyor. Başakşehir'e üç gol atmayı başardık. Umudum var. Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Oraya yenmeye gidiyoruz. Oraya keyif yapmaya gitmiyoruz. Gideceğiz, yeneceğiz, döneceğiz. Buna hepimizin emin olması, inanması lazım. Biz de bu inancı taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Robin van Persie ve Volkan Demirel'in sarı kart cezalısı olmasıyla ilgili Süleyman, "Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun eksikliği hissedilmez. Fenerbahçe'de eksik oyuncu olmaz. Biz de genç bir kadroya sahibiz. Gençliğimizi sahada koşarak göstermemiz lazım. İyi bir taktik analiz yapıyoruz. İnşallah üç puanı alıp şehre döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftardan destek beklediklerini vurgulayan gurbetçi oyuncu, şunları söyledi:

"Son dönemde bize küstüklerini biliyoruz. Son altı haftada isteğimiz, bize arka çıksınlar. Elimizden gelen her şeyi yaparak kazanmaya oynayacağız. Başakşehir maçında geriye düştük ama maça dönmeyi başardık. Bize son iki iç saha maçında destek oldular. Stres yapmadan birbirimizi desteklememiz lazım. Takım ve taraftar dayanışması ortaya koyarsak istediklerimizi başaracağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporSüleyman KoçBaşakşehir
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