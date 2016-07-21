Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Spor organizasyonları olumsuz etkilenmeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Spor organizasyonları olumsuz etkilenmeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

21 Temmuz 2016 Perşembe 17:07
547 Okunma
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Spor organizasyonları olumsuz etkilenmeyecek

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıolumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Bakan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından ülkede OHAL ilan edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

OHAL ile terörle daha etkin bir mücadelenin yürütülmesinin amaçlandığını dile getiren Kılıç, "Spor camiamız, sporseverlerimiz sakın endişeye kapılmasın. Olağanüstü hal uygulaması ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarımızı ve müsabakaları etkilemeyecek. Her türlü organizasyon ve müsabaka aynı tempo ve heyecanla devam edecek." diye konuştu.

Samsun'da 16 Temmuz'da başlayan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın büyük bir katılım ve heyecanla devam ettiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 2016 Rio Olimpiyatları için Brezilya'ya gideceğiz. Bu olimpiyatta spor tarihimizin en büyük katılımını gerçekleştirecek milli sporcularımız, rakipleriyle mücadele edecek. Türkiye 78 milyon nüfusuyla dünya spor kamuoyu içerisinde daha iyi bir noktada olmayı hak ediyor ama bu yetmez. Uluslararası spor camiasında ülkemizi daha fazla öne çıkarabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Daha yürümemiz gereken çok farklı hedefler var. İyi yoldayız aldığımız geri dönüşümler ve sonuçlar çok iyi. Uluslararası spor organizasyonlarında aranılan ülke haline geldik. Her organizasyonu kabul etmiyoruz, seçici davranıyoruz." 

"Sporu iyi bir noktaya hep beraber taşıyacağız" 

Bakan Çağatay Kılıç, bir süre önce Sapanca’da İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile ortak gerçekleştirilen "Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayı"nda ortaya güzel sonuçlar çıktığını belirtti.

"Bu sonuçları hayata geçirmek için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız."diyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söyleyebilirim gerçekten bu çalıştayda ortak noktalarda birleşilen çok şey var. Bunların hayata geçirilmesiyle de çok fazla yol kat edebileceğimize inanıyorum. Türkiye’de sporu bugün olduğundan daha iyi bir noktaya taşımak için bir başarı elde etmek istiyorsak bunu hep beraber yapmak zorundayız." 

"Herkes fair play ruhunu pekiştirecek adımlar atmalı"

Bakan Kılıç, ağustosta başlayacak 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, fikstürün tüm spor camiası ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

Kılıç, "En büyük dileğim, sporcusundan, teknik heyetine, idarecisinden taraftarına kadar futbola gönül veren herkesin, fair play ruhunu pekiştirecek adımlar atmasıdır. Zor günlerden geçtiğimiz ve demokrasi için şehit verdiğimiz bugünlerde; kadirşinas milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve kardeşliğin sahalara da yansımasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2016 17:08
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ