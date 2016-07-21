Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: Spor organizasyonları olumsuz etkilenmeyecek

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Bakan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından ülkede OHAL ilan edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

OHAL ile terörle daha etkin bir mücadelenin yürütülmesinin amaçlandığını dile getiren Kılıç, "Spor camiamız, sporseverlerimiz sakın endişeye kapılmasın. Olağanüstü hal uygulaması ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarımızı ve müsabakaları etkilemeyecek. Her türlü organizasyon ve müsabaka aynı tempo ve heyecanla devam edecek." diye konuştu.

Samsun'da 16 Temmuz'da başlayan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın büyük bir katılım ve heyecanla devam ettiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 2016 Rio Olimpiyatları için Brezilya'ya gideceğiz. Bu olimpiyatta spor tarihimizin en büyük katılımını gerçekleştirecek milli sporcularımız, rakipleriyle mücadele edecek. Türkiye 78 milyon nüfusuyla dünya spor kamuoyu içerisinde daha iyi bir noktada olmayı hak ediyor ama bu yetmez. Uluslararası spor camiasında ülkemizi daha fazla öne çıkarabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Daha yürümemiz gereken çok farklı hedefler var. İyi yoldayız aldığımız geri dönüşümler ve sonuçlar çok iyi. Uluslararası spor organizasyonlarında aranılan ülke haline geldik. Her organizasyonu kabul etmiyoruz, seçici davranıyoruz."

"Sporu iyi bir noktaya hep beraber taşıyacağız"

Bakan Çağatay Kılıç, bir süre önce Sapanca’da İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile ortak gerçekleştirilen "Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayı"nda ortaya güzel sonuçlar çıktığını belirtti.

"Bu sonuçları hayata geçirmek için önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız."diyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söyleyebilirim gerçekten bu çalıştayda ortak noktalarda birleşilen çok şey var. Bunların hayata geçirilmesiyle de çok fazla yol kat edebileceğimize inanıyorum. Türkiye’de sporu bugün olduğundan daha iyi bir noktaya taşımak için bir başarı elde etmek istiyorsak bunu hep beraber yapmak zorundayız."

"Herkes fair play ruhunu pekiştirecek adımlar atmalı"

Bakan Kılıç, ağustosta başlayacak 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, fikstürün tüm spor camiası ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

Kılıç, "En büyük dileğim, sporcusundan, teknik heyetine, idarecisinden taraftarına kadar futbola gönül veren herkesin, fair play ruhunu pekiştirecek adımlar atmasıdır. Zor günlerden geçtiğimiz ve demokrasi için şehit verdiğimiz bugünlerde; kadirşinas milletimizin sergilediği birlik, beraberlik ve kardeşliğin sahalara da yansımasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.