Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

Akdeniz Oyunları için inşa edilen tesisleri incelemek üzere geldiği Mersin'de Akdeniz Oyunları Koordinatörlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Kılıç, bir gazetecinin Kulüpler Yasası ile ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

''Kulüpler Yasası konusunda bizim irademiz tamam. Bakanlık olarak, hükümet olarak, spor hukukçuları olarak Kulüpler Yasası konusunda gereken düzenlemeyi yapmaya, yazım sürecine gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Tabi burada emrivaki yapmak istemiyorum. Kulüplere kanun dayatmak istemiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önderliğinde Türkiye'deki futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, Kulüpler Yasasının yazılımına yönelik bir talep teatisi ile tarafımıza görüşlerini bildirmelerini istiyorum. Bu kanunun en iyi şekilde hazırlanması, en iyi şekilde yürürlük kazanması ve yürürlük kazandıktan sonra uygulanabilir bir kanun olması için muhatapların da oluşum sürecine katkı vermeleri lazım. Aksi halde iyi kanun hazırladığımızı düşünebiliriz. Ama kulüpler katılmazsa, 'biz bu işin içinde yoktuk' derlerse neticesi çok parlak olmayabilir. Biz hazırız ve bununla ilgili bir ekip de oluşturduk, çalışmaya devam ediyoruz. Kulüpler Yasası'na bir taban ve belge oluşturmak üzere ama TFF başta olmak üzere federasyonların da harekete geçmelerini bekliyoruz.''

-Tesislerin bitirilmesi-

Kılıç, toplantıda ayrıca 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında yapımı süren tesislerin bitirilmesiyle ilgili olarak müteahhitlerden öte kendi kurumuna güvendiğini ifade etti.

''Kurumumuz çalışma performansını, iş disiplinini koruduğu sürece müteahhitlerin işlerini bitirmeme seçeneği söz konusu değil'' diyen Kılıç, ''Spor Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın inşaatların sahibi olan 3 kurum olduğunu'' söyledi. Kılıç, ''Bu kurumlar denetimlerini o kadar sıkı yapacaklar ki neticesini alıp önümüze koyacaklar. En karmaşık proje stadyum projesi. Ben bu en karmaşık ve zahmetli projenin bitirileceğine inanıyorum. Yerinde gördüğümde bu inancım daha da derinleşiyor. Stadyumun, zeminin çimlendirilmesine yönelik hazırlıklarda kullanılacak çimin tohum markasına varıncaya kadar belirleniyor. Bu kadar organize bir çalışmanın nihayetinde, neticeyi zaman içinde almak lazım. Alamadığımız takdirde ne olur? Böyle bir ihtimali aklıma bile getirmiyorum'' diye konuştu.

-''Mersin'i hiç kimse başka şeylerle anıyor olamayacak''-

''Mersin'e farklı yakıştırmalar yapanlara şunu ifade etmek isterim'' diyen Kılıç, şöyle devam etti:

''Mersin, bütün mahallelerinden bütün gençlerinin, Akdeniz Oyunları sonrasında spor merkezleriyle buluşturulduğu bir kent haline gelecek. Mersin çok göç almanın travmalarını bu yapılan spor yatırımları sayesinde en kolay yoldan atlatan bir numaralı kentimiz olacak. Dolayısıyla Mersin'i hiç kimse başka şeylerle anıyor olamayacak. Mersin, bütün bu güzellikleri hak ediyor. Mersin'in gençleri bu spor salonlarından yararlanmaya başladığında, emin olun bu şehir spor altyapısını tamamlayan bir şehir değil, Türkiye'ye bütün branşlarda madalyalar kazandıran, şampiyonlar çıkaran bir şehir haline gelmiş olacak.''

Mersin'le ilgili işlerin bitmediğini vurgulayan Kılıç, ''Var olan spor tesislerinin de kullanılması gerekecek ama bu eski tesislerin hiç biri şu an bakım onarım yapılmaksızın kullanılabilecek durumda değil. (Akdeniz Oyunları) 24 ülkeden, 32 branşta, 5 binin üzerinde spor adamı Mersin'e gelecek. Dolayısıyla tüm bu branşlar için yeni tesislerin yanı sıra Mersin'in var olan spor tesislerinin tamamını da restorasyon projeleri kapsamında elden geçireceğiz'' dedi.

Eksiksiz bir şekilde bu organizasyonu tamamlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Kılıç, ''Yapılan işleri Türk mucizesi olarak adlandırmak abartı olmayacaktır. Çünkü bu tarz organizasyonlar için yapım süresi 7 yıl olarak planlandığı halde bize 2 sene öncesinde verildi. 18 ay içerisinde yetiştirmeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

-İşçilere yaptıkları tesiste yüzme sözü-

Öte yandan Kılıç, Akdeniz Oyunları Koordinatörlü'ğü ziyaretinden önce yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden inşaatla ilgili bilgi alan Kılıç, daha sonra inşaat işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.

Sohbet sırasında Kılıç'ın işçilere ''Siz burada bir tarih yazıyorsunuz'' demesinin ardından bir işçi, ''Burayı yapıyoruz ama biz burada yüzemeyeceğiz'' dedi. Bakan Kılıç, bunun üzerine ''Size söz veriyorum. Burayı bitirdikten sonra ilk kullanan siz olacaksınız. Aynı zamanda size bir ziyafet verilecek. Ben de size katılacağım'' dedi.