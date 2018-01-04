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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan VAR açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Futbol Federasyonu'muzun 2018-2019 sezonunda VAR'ı uygulamaya yönelik aldığı karara saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan VAR açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Futbol Federasyonu'muzun 2018-2019 sezonunda VAR'ı uygulamaya yönelik aldığı karara saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz." dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:06
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan VAR açıklaması

ANTALYA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'ne katıldı. Bak, seminerde, MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Danışmanı Roberto Rosetti'nin, İtalya'da uygulanmaya başlanan VAR sistemiyle ilgili sunumunu izledi. 

"Futbolun doğasında hata var"

Eski hakemlerden Sabri Çelik'e yardımcı hakemlik yaptığını anlatan Bakan Bak, Bahattin Duran'ı hakemliğe yönlendiren kişi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısı gerçekten çekişmeli, tartışmalı geçti. Kalan yarısı da çok daha çetin geçecek. Şu andaki rekabet inanılmaz. Dolayısıyla burada hakemlerimize çok büyük iş düşüyor. Hakemlerimize çok güveniyoruz. Futbolun hatalar oyunu olduğunu ve hakemin de hata yapabileceğini, ama kasıt dışı hataların olabileceğini biliyoruz. Futbolcu da hata yapıyor, herkes hata yapıyor. Dolayısıyla şimdi VAR sistemi anlatıldı. Seçilen görüntülere baktığımız zaman mükemmel gibi gözüküyor ama futbolun doğasında hata var. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Tabii hakemler için bu eğitimler çok önemli. Hakemlerin kendisini geliştirmesi çok önemli."

Türk hakemleriyle gurur duyduklarını ifade eden Bak, hakemlerin daha üst noktalarda olacağına inandığını vurguladı.

Bir maçı yönetmenin çok önemli olduğunu belirten Bakan Bak, hakemlik yaptığı dönemde takımların analizlerini incelediğini ve maça bu şekilde çıktığını anlattı.

2018 Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ve ekibinin görev alacağına inandığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "Böyle bir camianın içinde ve birlikte yetişmiş olmaktan, bu noktada sizler hakem olarak biz de hem siyasetçi hem de Gençlik ve Spor Bakanı olarak hizmet yapmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Futbol Federasyonu'muzun 2018-2019 sezonunda VAR'ı uygulamaya yönelik aldığı karara saygı duyuyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah takımlarımız bu sistemde az sorunlarla başarılı bir dönem geçirir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıVARAçıklama
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