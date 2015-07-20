Gençlerbirliği Skulason ile sözleşme imzaladı

ANKARA - Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde, İzlandalı Olafur Skulason ile sözleşme imzalandı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları ile transfer çalışmalarına devam eden başkent ekibi, İzlanda Milli Takımı oyuncularından Skulason ile 1 artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı.



Son olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'de forma giyen Skulason, Türkiye ligi ve Gençlerbirliği hakkında, yarın arkadaşlarından olumlu görüşler aldığını ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Gençlerbirliği'ni, kariyerinin en önemli noktası olarak gördüğünü ve takımın başarısı için burada olduğunu kaydeden Skulason, Hollanda kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

