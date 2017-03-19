Gençlerbirliği sahasında kazandı

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Ahmet Oğuz'un Çaykur Rizespor ceza alanının sağından yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Aydın Karabulut, uygun durumdaki Muric'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak az farkla yandan auta gitti.

35. dakikada Serdar Gürler'in kafa pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Ahmet Oğuz'un bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 2. yarısındaki ilk önemli pozisyonda Gençlerbirliği golü bularak 1-0 öne geçti. 52'nci dakikada Selçuk Şahin'in pasında ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Aydın Karabulut, sağ ayağıyla yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu.

61. dakikada Recep Niyaz'ın ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.

Maç, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.