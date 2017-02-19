Gençlerbirliği sahasında galip

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Gençlerbirliği, serbest vuruştan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Serdar Gürler, yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan faul atışında güzel bir vuruşla kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından topu ağlarla buluşturdu.

20. dakikada Serdar Gürler'in Atiker Konyaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Uğur Çiftçi'nin gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

34. dakikada Serdar Gürler, Atiker Konyaspor ceza alanına sağdan girdikten sonra meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rantie'ye aktardı. Bu futbolcudan önce topa müdahale eden Ali Turan, önemli bir gol pozisyonunu engelledi.

Gençlerbirliği, ikinci yarıya golle başladı. 48'inci dakikada Aydın Karabulut, arka direğe ortaladı. İyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-0

65. dakikada Skubic, Gençlerbirliği ceza alanının sağından topu Bajic'e aktarmak istedi ancak Palitsevich araya girdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.

70. dakikada Uğur Çiftçi'nin rakip sahada hatalı pası sonrası topu kapan Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

78. dakikada Fofana'nın pasında Gençlerbirliği ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Rangelov'un vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla oyun alanını terk etti.

Maç, Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.