Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı
Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı
Gençlerbirliği sahasında galip
Gençlerbirliği sahasında galip
Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması
Bakanlıktan 'sit alanları' açıklaması

Gençlerbirliği sahasında galip

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

Gençlerbirliği sahasında galip

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

19 Şubat 2017 Pazar 19:17
22 Okunma
Gençlerbirliği sahasında galip

ANKARA -  Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi. 

Karşılaşmanın 16. dakikasında Gençlerbirliği, serbest vuruştan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Serdar Gürler, yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan faul atışında güzel bir vuruşla kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından topu ağlarla buluşturdu.

20. dakikada Serdar Gürler'in Atiker Konyaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Uğur Çiftçi'nin gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti. 

34. dakikada Serdar Gürler, Atiker Konyaspor ceza alanına sağdan girdikten sonra meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rantie'ye aktardı. Bu futbolcudan önce topa müdahale eden Ali Turan, önemli bir gol pozisyonunu engelledi.

Gençlerbirliği, ikinci yarıya golle başladı. 48'inci dakikada Aydın Karabulut, arka direğe ortaladı. İyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 2-0

65. dakikada Skubic, Gençlerbirliği ceza alanının sağından topu Bajic'e aktarmak istedi ancak Palitsevich araya girdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.

70. dakikada Uğur Çiftçi'nin rakip sahada hatalı pası sonrası topu kapan Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

78. dakikada Fofana'nın pasında Gençlerbirliği ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Rangelov'un vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla oyun alanını terk etti.

Maç, Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliğiönce VatanGalip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı
Fenerbahçe'ye gündüz maçı yaramadı
Gençlerbirliği'nde ikinci Cavcav dönemi
Gençlerbirliği'nde ikinci Cavcav dönemi
Olympiakos maçının biletleri tükendi
Olympiakos maçının biletleri tükendi
Katılımcı ülke yetkililerinden EYOF 2017'ye 'dünya kupası' övgüsü
Katılımcı ülke yetkililerinden EYOF 2017'ye 'dünya kupası' övgüsü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ