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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:30
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı

ANKARA 

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum."

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın da katıldığı imza töreniyle 8 Kasım 2016'da başkent ekibinin başına geçmişti.

İbrahim Üzülmez'in yerine bir başka milli arada kırmızı-siyahlı ekibi çalıştırmaya başlayan Özat, 11. haftada Kayserispor ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta ilk kez Gençlerbirliği'nin yedek kulübesinde yer almıştı.

Kırmızı-siyahlılar, başarılı performansını 2017-2018 sezonuna taşıyamadı. 

İlk 3 haftada galibiyetle tanışamayan başkent temsilcisi, bir puan ve averajla son sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiÜmit Özat
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