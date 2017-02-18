Gençlerbirliği'nde ikinci Cavcav dönemi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Murat Cavcav başkanlığa seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda tek aday olan, hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, bin 550 delegenin 874'ünün katıldığı genel kurulda 708 oyla başkanlığa getirildi.

Murat Cavcav, 38 yıl başkanlık yapan babası İlhan Cavcav'dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu.

Cavcav başkanlığında seçilen yönetim kurulunda; Murat Yıldız, Murat İşcan, Arda Çakmak, Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Hıfzı Kuruşa, Kerem Doğan, Sinan Gürsoy, Şahin Kartal, Osman Kaçar, Sertaç Muratal, Mehmet Gür, Aykut Akalın, Hakan Kaynar, Cem Şükrü Kaya, İsmail Özkan, Kemal Yurttakalan ve Bülent Üstündağ yer aldı.

"Acımızı paylaştınız. Ai̇lem adına hepi̇ni̇ze teşekkür edi̇yorum"

Cavcav, faaliyet ve yönetim kurulu raporlarının ibrasının ardından genel kurulda oy verme işleminden önce bir konuşma yaptı.

Konuşması esnasında duygulandığı gözlenen Murat Cavcav, geçen ay hem cami̇a hem de ai̇le olarak acı dolu günler yaşadıklarını belirterek, "22 Ocak’ta babamı kaybettim. Kırk yıllık başkanımızı, Türk futbol duayeni̇ İlhan Cavcav’ı kaybettik. Bugün burada gördüğüm bi̇rçok si̇ma bizimleydi. Kötü günümüzde bi̇zi̇ yalnız bırakmadınız, acımızı paylaştınız. Ai̇lem adına hepi̇ni̇ze teşekkür edi̇yorum." dedi.

"İlhan Cavcav’ın sistemi sayesinde bugün, Gençlerbirliği kimseye muhtaç değildir"

Başkent ekibinin 1980’lerde herkese borcu olduğunu ancak bugün borcunun bulunmadığını ifade eden Cavcav, "Hatta kasada mevcudumuz var. Çünkü biz gençleri kazanıyoruz, yetenekleri keşfediyoruz, onlar da kazanıyor, bi̇z de kazanıyoruz. Bu tıkır tıkır işleyen bir sistem, başkanımızın kurduğu bi̇r sistem. İlhan Cavcav’ın sistemi sayesinde bugün, Gençlerbirliği kimseye muhtaç değildir." diye konuştu.

"Gençlerbirliği'nin muradı olmak istiyorum"

Kırmızı-siyahlı ekibin alt yapısının futbolcu fabrikası olmaya devam edeceğini vurgulayan Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğimizin tek garantisi var, o da altyapımızdır. Biz gençleri kazanacağız. Bi̇z onlara katkı sunacağız, onlar da bize. Futbolcu yetiştireceğiz, yetenek keşfedeceğiz. İlhan Cavcav’dan bunu öğrendik, aynen devam edeceğiz. İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ne kendini adadı, hayatını verdi. 80 yaşındaydı, kalp ameliyatı oldu, 2 ay sonra tribündeydi. Daha bu sezon, eksi 10 derecede Ankara ayazında maç izledi. O müthiş bi̇r tecrübeydi. Ben onun tecrübesine hemen sahip olamam, bu kolay değil ama onun ilkelerine sahibim. Gençlerbirliği’nde büyüdüm. 35 yıldır kulüp üyesiyim. 16 yıldır Gençlerbirliği yöneticisiyim. Gençlerbirliği’ne ait her sahaya, her masaya, her kuruşa gözüm gibi bakacağım. Hedefi̇mi̇z her sezon ilk 5 takımın arasına girmek, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmektir. Bu çınar hepimizin, bu gençler hepimizin gençleridir. Bense gençlerin, Gençlerbirliği'nin muradı olmak istiyorum. Gençlerbirliği'nin muradı ise başarılı olmak, gençlere faydalı olmak ama elbette bir gün şampiyon olmaktır."