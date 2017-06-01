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Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:59
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Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

ANKARA

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. ve son haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yıkılması gündemde olan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlığı nedeniyle izin verilen kaleci Hopf ve ağrıları bulunan Aydın Karabulut, bu maçta forma giyemeyecek.

26. randevu

Gençlerbirliği, yarın Kasımpaşa ile 26. kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-siyahlılar, İstanbul ekibiyle oynadığı 25 maçta 10'ar galibiyet ve beraberlik elde etti. Rakibine 5 karşılaşmada mağlup olan başkent temsilcisi, 36 gol attı, kalesinde 28 gol gördü.

Kasımpaşa ile sadece ligde karşılaşan Ankara temsilcisi, sahasındaki 12 maçta taraftarına 6 galibiyet sevinci yaşattı.

İstanbul temsilcisi karşısında başkentte 3'er beraberlik ve yenilgi alan Gençlerbirliği, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiKasımpaşa
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