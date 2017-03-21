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Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti

İç sahada aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan Gençlerbirliği, gözünü üst sıralara dikti.

Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti

İç sahada aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan Gençlerbirliği, gözünü üst sıralara dikti.

21 Mart 2017 Salı 10:58
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Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti

ANKARA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 1-0 yenen başkent ekibinde kulüp başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cavcav, 94. kuruluş yıl dönümlerini kutladıkları haftayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, futbolculara ve teknik heyete teşekkür etti.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle 32 puana ulaşarak, 10. sıraya yükseldiklerine dikkati çeken Cavcav, "Bizim için her maç önemli. Çaykur Rizespor karşısında aldığımız üç puanla bu sezon ilerleyen haftalarda yapacağımız maçlar daha önemli hale geldi. Kazandıkça karşılığını alacağımız bir tablo var. Tabloda bizden yukarıda bulunan takımlarla aramızda büyük farklar yok. Kalan maçlarda istediğimiz puanları alırsak yükseliriz. Ayrıca bir maçımız da eksik." ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını önemli buluyorum"

Cavcav, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Futbol Zirvesi'nde Ankara'ya inşa edilmesi planlanan statla ilgili açıklamasını önemli bulduğunu söyledi.

Ankara'nın en kısa zamanda yeni stadına kavuşmasını temenni eden Cavcav, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını önemli buluyorum. Başkentimizdeki mevcut durumun bir mağduriyet olduğunu ifade ettiler. Hemen arkasından Ankara'da 19 Mayıs Stadı'nın yerine 35-40 bin kişilik bir stat yapılacağının müjdesini verdiler. Belki inşaatı için uzun süre bekledik ama anladığım kadarıyla buna değecek." diye konuştu.

AA

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Gençlerbirliği
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