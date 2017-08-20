Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.263
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5234
EURO
4.1312
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak
İngiliz aktör Lamb ve oğlu Türkiye'yi anlatacak
İngiliz aktör Lamb ve oğlu...
Kartlar cüzdandan yuva için çıktı
Kartlar cüzdandan yuva için çıktı
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
"Ayrı Gayrı" olur mu Cenk?
"Ayrı Gayrı" olur mu Cenk?

Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:32
0 Okunma
Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a konuk olacak

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Konya temsilcisinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

54. randevu

Gençlerbirliği, Atiker Koyaspor ile 53 kez resmi maçta karşı karşıya geldi.

Kırmızı-siyahlılar, 53 maçın 20'sini kazanırken, 14 karşılaşmada Atiker Konyaspor'a kaybetti. Başkent ekibi, Konya temsilcisiyle 19 maçta berabere kalırken, rakip filelere 72 gol attı, kalesinde ise 47 gol gördü.

Başkent ekibi, Atiker Konyaspor'a karşı ligde toplam 30 kez puan mücadelesi verdi.

Konya ekibini 12 kez mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başaran kırmızı-siyahlılar, 10 karşılaşmada ise berabere kaldı. Atiker Konyaspor'a ligde 8 kez kaybeden Gençlerbirliği, 49 gol attı, 31 gol yedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiAtiker KonyaÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta durmak yok
Beşiktaş'ta durmak yok
Tütün deposunda yetişen şampiyonlar
Tütün deposunda yetişen şampiyonlar
Taha Akgül Paris'te rekor peşinde
Taha Akgül Paris'te rekor peşinde
"Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönüp yolumuza devam edeceğiz"
"Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönüp yolumuza devam edeceğiz"
Luis Suarez bir ay yok
Luis Suarez bir ay yok
Fenerbahçe yeni transferlerini basına tanıtacak
Fenerbahçe yeni transferlerini basına tanıtacak
'Dünya şampiyonluğunu Paris'te kazanmak istiyorum'
'Dünya şampiyonluğunu Paris'te kazanmak istiyorum'
"En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz"
"En kısa zamanda arzuladığımız Osmanlıspor'u izleyeceğiz"
Süper Lig'de saat değişikliği
Süper Lig'de saat değişikliği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ