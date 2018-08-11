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Gençlerbirliği 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkacak

Aralıksız 29 yıldır mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'den geride kalan sezon düşen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkacak

Aralıksız 29 yıldır mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'den geride kalan sezon düşen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:44
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Gençlerbirliği 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkacak

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, yarın saat 19.30'de Hatayspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek.

Taraftarların, Osmanlı Stadı'na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30’da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği bildirildi. Otobüs ring seferleri, Törekent ile Yenikent arasında yapılacak.

Bu arada, kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İlhan CavcavGençlerbirliği1. LigHataysporOsmanlı Stadı
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