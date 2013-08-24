Gençler galibiyetle tanıştı

ANKARA



Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasının ilk maçında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Nizamettin, orta alandan aldığı topu uygun durumdaki Jimmy'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya poziyonda çektiği sert şutta, Oğuz meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren gol geldi. Akhisar Belediyespor ceza alanın sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Nizamettin, topu Jimmy'e yuvarladı. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Oğuz'un kolunun altından ağlarla buluştu.

26. dakikada Ahmet Cebe'nin Gençlerbirliği ceza alanına girmeden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

30. dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Oğuz son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.

33. dakikada Gençlerbirliği, farkı 2'ye çıkardı. Stancu'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Zec, Oğuz'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada Bilal'in serbest vuruştanGençlerbirliği ceza alanına gönderdiği topa Bruno kafayla dokundu. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci bölümünde de etkili bir oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın 87. dakikasında Stancu'nun kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Başkent temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrılarak yeni sezonun ilk galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği, sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti.





AA