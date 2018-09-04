Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93128
ALTIN
256.673
DOLAR
6.6683
STERLİN
8.5369
EURO
7.7077
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın

"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İnceefe, "Kaliteli genç futbolcularımız var ama kulüplerinde oynayarak gelmeleri farklı, oynamadan gelmeleri daha farklı oluyor. Gençlere biraz daha şans verilmesi gerekiyor." dedi.

"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İnceefe, "Kaliteli genç futbolcularımız var ama kulüplerinde oynayarak gelmeleri farklı, oynamadan gelmeleri daha farklı oluyor. Gençlere biraz daha şans verilmesi gerekiyor." dedi.

04 Eylül 2018 Salı 12:21
0 Okunma
"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, milli takımın, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsveç ile oynayacağı maçlar öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 3 karşılaşma öncesinde grupta şanslarının kalmadığını hatırlatan İnceefe, şöyle konuştu:

"Zor maçlar. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile iki maç yapmışız, ikisinde de sıkıntı yaşamışız. Oradaki maçta mağlup olmuşuz. Ülke olarak biz neredeyiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi nerede. Onlardan daha öndeyken şanssızlık yaşamışız, mağlup olmuşuz. Bundan sonraki amacımız bu arkadaşlarla iyi yerlere gelmek, onları iyi yerlere getirmek ve önlerini açmak. İsveç de baktığınızda fiziki açıdan çok kuvvetli bir takım. Son olarak Macaristan maçıyla grubu tamamlayacağız ve daha sonraki turnuvalara bakacağız."

Milli takımlarda farklı alt yaş kategorilerinde çalıştıktan sonra geçtiğimiz ay Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen İnceefe, "Genç arkadaşlara ileride iyi bir yaşam sunmayı düşünüyoruz. Burada 96, 97, 98 ve 99 yaş grubu var. Bizim işimiz, genç oyuncuları en iyi şekilde tespit edip A Milli Takım'a oyuncu sunmak." ifadelerini kullandı.

Yetenekli oyunculara sahip olduklarını ancak bu oyuncuların kulüplerinde fazla forma şansı bulamamalarının kendileri açısından olumsuz bir durum ortaya çıkardığını belirten Vedat İnceefe, "Yetenekli gençler var ama bunları işlemek, onlara yardımcı olmak gerek. Çoğu futbolcumuz kulüplerinde oynamadan geliyor. Kaliteli genç futbolcularımız var ama kulüplerinde oynayarak gelmeleri farklı, oynamadan gelmeleri daha farklı oluyor. Gençlere biraz daha şans verilmesi gerekiyor. Genç oyuncuların önünü açmak onlara yardımcı olmak, hayatı daha erken öğretmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"18-19 yaşındaki oyuncuları fezalara çıkarıyoruz"

Genç oyunculara daha küçük yaşlarda profesyonelliğin öğretilmesi gerektiğine de vurgu yapan İnceefe şöyle konuştu:

"18-19 yaşındaki oyuncuları oynayınca hemen olmadık yerlere koyuyoruz, bir anda fezalara çıkarıyoruz. Sonra oyuncu ben ne oldum diyor ve geri dönüşlerde problem yaşıyoruz. Oyuncuları biraz daha genç yaşta profesyonel yaşama hazırlamak gerekiyor. 14-15 yaşlarında profesyonelliğin ne olduğunu, ileride nasıl bir hayatın beklediğini anlatmak lazım. Genç, yetenekli, gelecek vadeden oyuncular var ama bunları biraz daha parlatmak lazım."

"A Milli Takım'ın genç oyunculara ihtiyacı var"

Vedat İnceefe, Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Barış Alıcı'ya ilgili olarak yöneltilen "Barış Alıcı'yı bir sonraki aday kadro açıklandığında A Milli Takım'da görebilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Neden olmasın. Her şey olabilir. A Milli Futbol Takımı'nın genç ve yetenekli oyunculara ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi de Barış. Hocanın açıkladığı kadroda 98 ve 99'lu oyuncular var. Mert Müldür şu anda A Milli Takım'da. Berkay Özcan 98'li ve o da A Milli Takım'da. Hepimizin gençlere ihtiyacı var. Bizim alt yaş kategorilerinden gelecek, A Milli Takım'ın bizden üste çıkacak genç oyunculara ihtiyacı var. Bana göre geleceğimiz var ama biraz da kulüplerin genç oyunculara destek olmazı lazım diye düşünüyorum." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefeÜmit Milli Futbol Takımı2019 Avrupa Şampiyonası Elemeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek
Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı
Federer ve Sharapova'dan ABD Açık'a erken veda
Federer ve Sharapova'dan ABD Açık'a erken veda
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
"Güzel futbolla, net bir galibiyet aldık"
"Güzel futbolla, net bir galibiyet aldık"
"Galatasaray galibiyeti sıradan bir hadise değil"
"Galatasaray galibiyeti sıradan bir hadise değil"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ