Genç okçulardan Avrupa rekoru

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı, Avrupa rekoru kırdı.

Yunanistan'ın Patras kentinde düzenlenen şampiyonada klasik yay genç erkeklerde sıralama atışları yapıldı.

Milli okçulardan Mete Gazoz, 681 puanla ilk sırada yer aldı. Bu kategoride mücadele eden diğer milli sporculardan Erdal Meriç Dal 656, Oğuzhan Küçük ise 633 puanlık atış gerçekleştirdi.

Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Oğuzhan Küçük'ten oluşan Klasik Yay Genç Erkek Takımı, toplamda 1970 puana ulaşarak Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Rekor daha önce 1968 puanla Hollanda'ya aitti.

Şampiyona, 1 Temmuz Pazar günü sona erecek.