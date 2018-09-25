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Genç dünya şampiyonunun idolü

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor.

Genç dünya şampiyonunun idolü

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor.

25 Eylül 2018 Salı 12:10
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Genç dünya şampiyonunun idolü

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, güreş yaptığı dönemdeki kündeleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek aldığını belirterek, "Bu hareketi beni çok etkiliyordu. Bu sayede çok maç aldım." dedi.

Slovakya'da geçen hafta yapılan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde Hindistanlı Vijay Vijay'ı yenen milli sporcu Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya almanın gururunu Türkiye'ye yaşattığı için çok mutlu olduğunu, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok devlet büyüğünün kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Milli sporcu, 2 sene üst üste dünya şampiyonu olduğunu anımsatarak, "Slovakya'da grekoromen stilde finale kalan tek Türk sporcu bendim. İstiklal Marşı'mızı şampiyonada okutmak bana nasip oldu. Hem ülkeme hem de Manisa'ya bu mutluluğu yaşattığım için gururluyum." diye konuştu.

Durmadan çalışmaya devam edeceğini, kendine yeni hedefler koyduğunu dile getiren Kerem Kamal, "Bundan sonraki hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar yapılacak şampiyonalarda madalya alıp, daha güçlü ve daha hazır bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmek ve orada da madalya almak." ifadelerini kullandı.

"İdolüm Hamza Yerlikaya" 

Kerem Kamal, güreşte künde oyununu çok sevdiğini anlatarak, "Türkiye'de bu oyunu en iyi yapan sporcu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ydı. Bu hareketi beni çok etkiliyordu. Bu sayede çok maç aldım. O yüzden künde oyunu nedeniyle Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Yalnız kaldı iddiaları

Türkiye'ye döndüğünde bazı internet haber sitelerinde "Dünya şampiyonu sporcu yalnız kaldı" şeklinde haberler yer aldığına dikkati çeken genç sporcu, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey yok aslında, bu olay beni çok üzdü. Ben normalde Manisa'ya gelmeyi planlıyordum. Ancak bir gün önce gelerek herkese sürpriz yapmak istedim, bu yüzden kimseye haber vermedim. Ondan sonra sabah kalktığımda 'Dünya şampiyonu yalnız kaldı' diye haberleri gördüm. Böyle bir şey yok, ben hiçbir zaman yalnız kalmadım. Çok şükür arkamda her zaman hocalarım, antrenörlerim ve yöneticilerim vardı."

AA

Anahtar Kelimeler:
SlovakyaKerem KamalHamza YerlikayaGenç Dünya şampiyonu
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