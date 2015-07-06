Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Genç basketbolculara şans verilmeli'

Galatasaray Odeabank ile 3 yıllık anlaşma imzalayan milli basketbolcu Işıl Alben, Türkiye'de genç oyuncuların yeteri kadar şans bulamadıklarından yakındı

'Genç basketbolculara şans verilmeli'

Galatasaray Odeabank ile 3 yıllık anlaşma imzalayan milli basketbolcu Işıl Alben, Türkiye'de genç oyuncuların yeteri kadar şans bulamadıklarından yakındı

06 Temmuz 2015 Pazartesi 12:30
290 Okunma
'Genç basketbolculara şans verilmeli'

ÇANAKKALE - Galatasaray Odeabank ile 3 yıllık anlaşma imzalayan milli basketbolcu Işıl Alben, Türkiye'de genç oyuncuların yeteri kadar şans bulamadıklarını, kulüplerin bu oyunculara daha fazla sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Alben, bir etkinliğe katılmak için geldiği Çanakkale'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda altyapılardan çok yetenekli sporcuların yetiştiğini bildirdi. Buna karşın genç yeteneklere fazla şans verilmediğini gördüğünü aktaran Alben, "Çünkü yabancılar oluyor. Bununla beraber antrenörlerin de yabancı tercihleri oluyor. Burada gençlerin çok daha istekli olması, kulüplerimizin de onlara sahip çıkması lazım" dedi.

Alben, son oynadıkları Avrupa Şampiyonası'nda Olcay Çakır ve Ayşe Cora'nın takıma çok ciddi katkılar sunduğunu, ikisinin de çok yetenekli olduğuna işaret ederek, "Türk basketbolunun gelecekleri olduğunu gösterdiler. Artık bunun altına inmeden daha çok çalışmaları gerekiyor. İnşallah kulüplerinde daha çok şans bulurlar. Bu şekilde ülke olarak bence yeteneklerimize sahip çıkıp, destek verip, onların arkalarında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat elemeleri

Işıl Alben, Romanya ve Macaristan'ın ortak ev sahipliğinde 11-28 Haziran'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 68-66 yenerek Avrupa beşincisi olan A Milli Takım'ın başarılarına bir yenisini daha eklediğini, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerinde mücadele etme hakkı kazandıklarını kaydetti.

Alben, ilk hedeflerinin olimpiyat elemelerinden çıkmak olduğuna işaret ederek, onun sonrasında da düşecekleri guruba göre hedeflerini daha net ortaya koyabileceklerini ifade etti.

Türkiye'de kadın basketboluna ilgi

Deneyimli oyuncu, Türkiye'de son yıllarda kadın basketboluna ilgide ciddi bir ilerleme olduğunu vurguladı.

Hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde başarı geldikçe ilginin de arttığına değinen Alben, "Bu şekilde bizim artık bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu çizginin altına inmememiz lazım. İlgi de her geçen gün çoğalıyor. Başarıyı ve istikrarı yakalayıp, ilgiyi biraz daha arttırdığımızda çok iyi yerlere gelecektir uzun vadede" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 12:55
Anahtar Kelimeler:
önce VatanGenç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ