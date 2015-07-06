'Genç basketbolculara şans verilmeli'

ÇANAKKALE - Galatasaray Odeabank ile 3 yıllık anlaşma imzalayan milli basketbolcu Işıl Alben, Türkiye'de genç oyuncuların yeteri kadar şans bulamadıklarını, kulüplerin bu oyunculara daha fazla sahip çıkması gerektiğini söyledi.



Alben, bir etkinliğe katılmak için geldiği Çanakkale'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda altyapılardan çok yetenekli sporcuların yetiştiğini bildirdi. Buna karşın genç yeteneklere fazla şans verilmediğini gördüğünü aktaran Alben, "Çünkü yabancılar oluyor. Bununla beraber antrenörlerin de yabancı tercihleri oluyor. Burada gençlerin çok daha istekli olması, kulüplerimizin de onlara sahip çıkması lazım" dedi.



Alben, son oynadıkları Avrupa Şampiyonası'nda Olcay Çakır ve Ayşe Cora'nın takıma çok ciddi katkılar sunduğunu, ikisinin de çok yetenekli olduğuna işaret ederek, "Türk basketbolunun gelecekleri olduğunu gösterdiler. Artık bunun altına inmeden daha çok çalışmaları gerekiyor. İnşallah kulüplerinde daha çok şans bulurlar. Bu şekilde ülke olarak bence yeteneklerimize sahip çıkıp, destek verip, onların arkalarında olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyat elemeleri



Işıl Alben, Romanya ve Macaristan'ın ortak ev sahipliğinde 11-28 Haziran'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 68-66 yenerek Avrupa beşincisi olan A Milli Takım'ın başarılarına bir yenisini daha eklediğini, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerinde mücadele etme hakkı kazandıklarını kaydetti.



Alben, ilk hedeflerinin olimpiyat elemelerinden çıkmak olduğuna işaret ederek, onun sonrasında da düşecekleri guruba göre hedeflerini daha net ortaya koyabileceklerini ifade etti.



Türkiye'de kadın basketboluna ilgi



Deneyimli oyuncu, Türkiye'de son yıllarda kadın basketboluna ilgide ciddi bir ilerleme olduğunu vurguladı.



Hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde başarı geldikçe ilginin de arttığına değinen Alben, "Bu şekilde bizim artık bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu çizginin altına inmememiz lazım. İlgi de her geçen gün çoğalıyor. Başarıyı ve istikrarı yakalayıp, ilgiyi biraz daha arttırdığımızda çok iyi yerlere gelecektir uzun vadede" ifadesini kullandı.



