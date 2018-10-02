Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98053
ALTIN
232.592
DOLAR
5.9894
STERLİN
7.7778
EURO
6.9196
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Pille ısı yayan kumaş otomobilleri de ısıtacak
Pille ısı yayan kumaş otomobilleri...

Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Hopur, "2016'da 2 bin civarında lisanslı sporcumuz vardı ama şu anda genel olarak baktığımızda 10 bin civarında lisanslı sporcumuz var." dedi.

Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Hopur, "2016'da 2 bin civarında lisanslı sporcumuz vardı ama şu anda genel olarak baktığımızda 10 bin civarında lisanslı sporcumuz var." dedi.

02 Ekim 2018 Salı 14:11
11 Okunma
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

GAZİANTEP -  Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, 2016'da göreve geldiklerinde 2 bin civarında olan lisanslı sporcu sayısının yaklaşık 10 bine yükseldiğini belirtti. 

Hopur, yaptığı açıklamada, Hakan Kazancı'nın, 2016'da başkanlık görevine geldiği günden bu yana gençleri ata sporlarına yönlendirmek için çeşitli projeler hazırladığını söyledi.

Federasyon çatısı altında atlı cirit, şalvar güreşi, aba güreşi, kuşak güreşi, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı kızak ve geleneksel kızak dallarında faaliyet gösterdiklerini belirten Hopur, bu spor dallarına gençlerin ilgisini çekmek için yılda 1 olan organizasyon sayısını yaklaşık 20'ye çıkardıklarını kaydetti.

"10 bin civarında lisanslı sporcumuz var"

Federasyonun bu anlamda yaptığı çalışmanın karşılığını kısa sürede aldığını anlatan Hopur, şöyle konuştu:

"Örneğin aşırtmalı aba güreşi olimpik bir güreş değildir. Sadece atalarımızın bize bıraktığı bir mirastır. Bizim de bu mirasa sahip çıkıp onu yaşatmamız lazım. Biz bu faaliyetleri çoğaltırsak, senede bir olan Türkiye şampiyonasını 20 etkinliğe çıkartırsak, diğer ülkelerden sporcuları buraya davet edersek gençlerin ilgisini çekeriz düşüncesiyle, göreve geldiğimizden bu yana bununla uğraştık ve başarılı olduk. Mesela 2016'da aşırtmalı aba güreşinde 50, şalvar güreşinde ise 60 sporcumuz lisanslıydı. Şimdi sadece Gaziantep'te aşırtmalı aba güreşinde 800, Kahramanmaraş'ta şalvar güreşinde bin 120 sporcumuz lisanslı. 2016'da göreve geldiğimizde 2 bin civarında lisanslı sporcumuz vardı ama şu anda genel olarak baktığımızda 10 bin civarında lisanslı sporcumuz var."

Hopur, Federasyon Başkanı Hakan Kazancı önderliğinde yurt içinde düzenlenen faaliyetlerin sıklığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yürüttüğü çalışmaların geleneksel sporlara olan ilginin artmasını sağladığını aktardı.

"Geleneksel sporları olimpiyatlara sokma gayretindeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinin ardından 2020 Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de yapılacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Hopur, şunları kaydetti:

"Geleneksel sporlarımızı olimpiyatlara sokabilmek, orada yarıştırabilmek çabası ve gayreti içindeyiz. Geleneksel sporlarımızda faaliyetler sıklaştıkça Türk gençleri buna rağbet gösterecektir. İnsanlar tek bir müsabaka için lisans çıkarmıyor ama yılda 30-40 müsabakaya katılırsa lisans çıkarıyor. Gençler ister istemez geleneksel spor dallarına rağbet gösteriyor. Er meydanlarına gelip koç gibi yarışıyorlar. Bu da bize ecdadımızın mirasını torunlarına aktarabilmenin mutluluğunu yaşatıyor."  

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jahovic'e 2 maç ceza
Jahovic'e 2 maç ceza
Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları
Akhisarspor'da Standard Liege maçı hazırlıkları
Türkiye-Bosna Hersek maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Bosna Hersek maçının hakemi belli oldu
Giresunspor'da Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
Giresunspor'da Metin Diyadin ile yollar ayrıldı
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
Binicilikte heyecan Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sürecek
Binicilikte heyecan Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sürecek
Galatasaray Porto deplasmanında
Galatasaray Porto deplasmanında
"Kulübümüz ve ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor"
"Kulübümüz ve ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor"
Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına Alman hakem
Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına Alman hakem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ