Gelecek Vaad Eden Gurbetçi: ‘Melih Topuz’

Son yıllarda başta Almanya olmak üzere birçok ülkede yetişip Türkiye’de ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde formaya giyerek ülkemizi temsil eden futbolcularımızın sayısı bir hayli artmakta. Bundesliga 1 ve 2’de toplam 29 Türk forma giyiyor. Ülkemizde ise 44 gurbetçi futbolcu oynadığı biliniyor.

Bunun yanı sıra Avrupa’nın alt liglerinde oynayan binlerce Türk futbolcumuz daha iyi yerlere gelmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ter döküyorlar. Bunlardan biri de Melih Topuz.

Melih Topuz 1976 yılında Samsun’dan Almanya’ya göç etmiş Topuz ailesinin bir parçası. 2002 yılında Almanya’nın Herford şehrinde dünyaya gelen Melih Topuz futbol için küçük sayılabilecek bir yaş olan 3 yaşında Bad Salzuflen şehrinin köklü takımı olan SV Werl Aspe takımında başladı. 8 yıl boyunca birçok kategoride forma giydikten sonra, 2013 yılında Sc. Herford takımına transfer oldu. Burada iki yıl oynadıktan sonra 5.lig takımlarından Vfl Theesen’e transfer oldu ve halen burada oynamaktadır.

Yaklaşık 13 yıldır istikrarlı bir şekilde futbola devam ederek hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Melih, babası Hasan Topuz ve annesi Melek Yaşar Topuz’dan da büyük destek görüyor. Henüz 16 yaşında olup U16 yaş grubunda oynaması gerekirken, oynadığı güzel futbolla hocalarının da dikkatini çekerek yaş grubunun bir üstünde U17 yaş grubunda her maç forma şansı bularak oynayan Melih dikkatleri üzerine çekiyor. Melih’in bir diğer özelliği ise; mevkii sol bek olmasına rağmen sahanın her yerinde oynayabiliyor.

Ayrıca sezon sonunda 4.lig takımlarından Sv Rodinghausen takımında U17 kategorisinde oynamak için şimdiden transfer teklifi alan genç oyuncu bu teklifi reddederek kulübünde kalmayı tercih etti.

Genç oyuncu; ‘’Her futbolcunun hayalleri ve hedefleri olduğu gibi elbette benimde var. Bunların başında öncelikle ülkemi başta Almanya Bundesliga’da olmak üzere birçok ülkede temsil etmek istiyorum. Borussia Dortmund takımında forma giymek büyük arzum. Ve tabii ki en büyük hayalim ülkemin Ay-Yıldızlı formasını giyerek ülkeme faydalı olmak. Bu hedefe ulaşmam için çok çalışmamın ve sabırlı olmamın gerektiğini biliyorum.

Ayrıca km’lerce uzak olmasına rağmen her maçıma gelen babam büyük destekçim. Onun desteğini yok saymam mümkün değil. Ve tabii ki annem ve kardeşlerim. Hepsine bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ediyorum.’’ Dedi.