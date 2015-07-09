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Gekas Eskişehirspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaşan Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye kariyerinde Samsunspor, Torku Konyaspor ve Akhisar Belediyespor'dan sonra 4. takımda forma giyecek

Gekas Eskişehirspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaşan Yunan golcü Theofanis Gekas, Türkiye kariyerinde Samsunspor, Torku Konyaspor ve Akhisar Belediyespor'dan sonra 4. takımda forma giyecek

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:58
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Gekas Eskişehirspor'da

İZMİR - Samsunspor'dan İspanyol Levante takımına transfer olan Gekas, ardından Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor ve tekrar Akhisar Belediyespor'da forma giydi.

Geçen sezon Roberto Carlos'un isteği doğrultusunda ilk önce kadro dışı bırakılan Yunan golcünün sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Transfer döneminde ismi bir çok takımla anılan Gekas, tercihini Eskişehirspor'dan yana kullandı.

Türkiye kariyeri

Gekas'ın Türkiye'de 78 resmi maçta 46 golü bulunuyor.

Yunan golcü Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki müsabakalarda Samsunspor'da 8, Torku Konyaspor formasıyla 13, Akhisar Belediyespor'da 25 gole imza attı.

Akhisar Belediyespor'un Süper Lig tarihindeki en golcü ismi olan Gekas, 2012-2013 sezonunda maç başına yakaladığı 0,8 gol oranıyla "gol kralı" Galatasaraylı Burak Yılmaz'la gol yollarında en verimli isim olmuştu.

Gol attığı takımlar

Ligde bu sezon mücadele edecek 18 takımdan 15'ine karşı golü bulunan Gekas, ligin yeni takımı Osmanlıspor'un yanı sıra Çaykur Rizespor ve eski takımlarından Torku Konyaspor'a karşı gol sevinci yaşamadı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 11:48
Anahtar Kelimeler:
önce VatanGekas
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