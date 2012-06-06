Gazze'yi Maradona heyecanı sardı

GAZZE

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Gazze yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı Meclis Üyesi Abdusselam Heniye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Maradona, Gazze'yi ziyaret etmesi için kendisine ilettiğimiz teklifi kabul etti'' dedi.

Maradona'nın kendisiyle Arapça konuştuğunu ifade eden Heniye, Maradona'nın Gazze'ye davet üzerine, "Davetinizi kabul ediyor ve Allah'ın izniyle Gazze'ye gitmeyi arzuluyorum. Buna kim engel olabilir, kim darılabilir" yanıtını verdiğini aktardı.

Heniye, Maradona'nın ziyareti için Gazze'de büyük bir hazırlığın başladığını da ifade etti.

Filistinliler, Maradona'nın Gazze'yi ziyaret etmesini tarihi gün olarak görürken, bu ziyaretin Filistin meselesine büyük katkı sağlayacağı görüşünde.