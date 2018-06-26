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Gazişehir Gaziantep'de transfer

Kulüp başkanı Konukoğlu: "Yeni sezonda Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkaracağız"

Gazişehir Gaziantep'de transfer

Kulüp başkanı Konukoğlu: "Yeni sezonda Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkaracağız"

26 Haziran 2018 Salı 10:20
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Gazişehir Gaziantep'de transfer

GAZİANTEP

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni transferleri Mahmut Bilir, Yalçın Kılınç, Femi Emmanuel Balogun ve Rıdvan Şimşek ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Adil Sani Konukoğlu ile tesis binalarında bir araya gelen oyuncular, kendilerini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmelere imza attı.

Gaziantep ekibi, Mahmut Bilir ile 3, Yalçın Kılınç, Balogun ve Rıdvan Şimşek ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda transferlerden Mahmut Bilir 42, Yalçın Kılınç 5, Balogun 21 ve Rıdvan Şimşek 25 numaralı formayı giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, yeni transferlerine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Yeni sezonda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini aktaran Konukoğlu, "Yeni sezonda Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkaracağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 10:33
Anahtar Kelimeler:
TransferGazişehir Gaziantep
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