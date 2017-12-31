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Gaziantepspor'dan kapanma sinyali

“Bu koca çınarı sizler kurdunuz, 50. yılında torunlarınız kapatıyor”

Gaziantepspor'dan kapanma sinyali

“Bu koca çınarı sizler kurdunuz, 50. yılında torunlarınız kapatıyor”

31 Aralık 2017 Pazar 19:35
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Gaziantepspor'dan kapanma sinyali
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Gaziantepspor'da, futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada, kurucu üyelere teşekkür edilerek, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da, futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada, "Bizler Gaziantepspor başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık." denildi.

Kulübün internet sitesinden "Gaziantepspor'suz yeni yılınız kutlu olsun!" başlığıyla yayımlanan mesajda, Gaziantepspor'un 49 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Abdulkadir Batur başkanlığında 58 kurucu üyeyle kurulduğu hatırlatılarak, "Dünyada örnek gösterilen bir kahramanlık destanı olan Gaziantep savunmasında canı pahasına kenti düşmana teslim etmeyen 6 bin 317 şehidin anısına matem rengi olan siyah ve şehitlerimizin kanını simgeleyen kırmızı benimsenerek, bu koca çınarın renkleri kırmızı-siyah oldu." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantepspor'un sadece Türkiye genelinde değil, dünya çapında da kentin tanıtımına katkı sağladığının vurgulandığı açıklamada, gelinen süreçte büyük işler başaran bir futbol takımının yok olmasına göz yumulduğu kaydedildi.

Gaziantepspor yönetiminden futbolcularına ve personeline kadar kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verildiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bizler Gaziantepspor başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık. Ne bakanları ne valisi ne belediye başkanları ne milletvekilleri ne sanayicisi ne esnafı ne de bu şehirde yaşayan insanlarımız maçlarımıza gelerek bizlere sahip çıktı. En çok da buna üzüldük. Bizler 16-17-18 yaşında bu mücadeleyi vermeye çalışan futbolcular olarak tüm Gaziantep halkından özür dileriz. Direndik ama kazanamadık! Yüreğimizi ortaya koyduk ama olmadı. Ne yaptıysak biz gençlere sahip çıkılmadı. Marka şehrimiz Gaziantep'in gücü bizlere sahip çıkmaya yetmedi."

Direnmenin herkesin harcı olmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanmak için güçlü olmak yetebilir ama direnmek çok daha fazlasını ister. Direnmek, yürek ister, sabır ister ve en önemlisi haklı olmayı gerektirir. Bu yüzden tarih, güçlüyü ve kazananı değil, direneni yazar. Direnmek, kazanmaktan çok daha büyük bir iştir ve bunu en iyi bu toprak bilir. Çünkü savaşı Fransız kazanmıştı ama tarih direneni yani Antep'i yazar. Bu yüzden bir direnç madalyası olarak adında 'Gazi' unvanını taşır bu şehir ve bu şehrin takımı. Geçmişin çöplüğü nice güçlüyle ve kazananla doludur ama tarihin onurlu sayfaları direnenlere ve dayananlara ayrılmıştır."

İsimleri verilen kulübün kurucu üyelerine teşekkür edilen açıklamada, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporTFF 1. Lig
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