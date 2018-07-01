Gazi Koşusunu 'Hep Beraber' adlı safkan kazandı

At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.
AA
At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.
At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.
At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.
AA