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Gazi Koşusunu 'Hep Beraber' adlı safkan kazandı

At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.

Gazi Koşusunu 'Hep Beraber' adlı safkan kazandı

At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 17:38
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Gazi Koşusunu 'Hep Beraber' adlı safkan kazandı

At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
At YarışlarıGazi KoşusuAhmet ÇelikHep Beraber
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