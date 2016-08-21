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Galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Cenk Tosun, “Sezona galibiyetle başladığımız için mutluyuz” dedi.

Galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Cenk Tosun, “Sezona galibiyetle başladığımız için mutluyuz” dedi.

21 Ağustos 2016 Pazar 09:04
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Galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Cenk Tosun, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Cenk Tosun, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maçın hakimiyeti bizdeydi. İyi ve tempolu bir futbol oynadık. Kaybettiğimiz topları baskıyla almaya çalıştık. Son dakikadaki penaltı istemediğimiz bir goldü ama net bir galibiyet alıp sezona iyi başladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetimin forvet arayışının kendisini etkilemediğini vurgulayan Cenk Tosun, şöyle konuştu:

"Ben kendi işime bakarım. Yönetimin kararlarına saygı duyarım. Her çıktığım maçta takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Bugün de öyle yaptım. Transfer durumunu düşünmem. Gol hedefi koymuyorum kendime. Takıma faydalı olmak istiyorum. Gol atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. Kendime en büyük motivasyonu böyle yapıyorum."

Cenk Tosun ayrıca Gaziantep'te yaşanan patlamanın kendilerini çok üzdüğünü dile getirerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 09:05
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyasporCenk Tosun
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