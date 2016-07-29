Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıkıyor

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıkıyor.

Formaların yarından itibaren "nike.com" ve "gsstore.org" sitesinden, 4 Ağustos'dan itibaren de mağazalardan satın alınabileceği kaydedildi. 2016-2017 sezonu Galatasaray iç saha formalarının yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla yapılacak hazırlık karşılaşmasında ilk kez kullanılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın forma sponsoru Nike'dan yapılan açıklamada,Galatasaray'ın iç saha maçlarında sağda sarı, solda kırmızı olmak üzere klasik dikey parçalı formayı kullanacağı aktarıldı. Formanın kollar ve omuzlarda ise sağda kırmızı, solda ise sarı renklerin yer aldığı belirtildi. Forma ve kırmızı şort boyunca her iki yanda uzanan sarı çizginin, oyuncu hareket halindeyken genişleyerek daha fazla hava geçirdiği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı ekibin deplasman maçlarında kullanacağı formanın ise beyaz renk ağırlıklı, sade ve klasik bir tasarıma sahip olduğu bildirildi. Formada yakanın arka kısmında kırmızı-sarı bir şeridin yer aldığı, formanın her iki tarafında beyaz şortla eşleşen sarı bir şerit bulunduğu aktarıldı.

Forma kitlerinin tişört ve şortları, geri dönüşümlü plastik şişelerin eritilmesiyle elde edilen iplikten hazırlanan geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldığı vurgulandı. Nike'ın, 2010 yılından beri 3 milyardan fazla plastik şişeyi atık sahalarından toplayarak geri dönüştürülmüş polyester haline getirdiği ve bu miktarın 5 bin 200 futbol sahasını kaplamaya yetecek kadar fazla olduğu belirtildi.