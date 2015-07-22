Galatasaray'ın kampında yangın alarmı

VELDEN - Sarı-kırmızılı ekibin Velden'de konakladığı Falkensteiner Schlosshotel'in öğlen saatlerinde yangın alarmı çalışırken, kısa sürede itfaiye ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.



İtfaiye, ambulans ve polis araçlarının gelmesiyle otelin önünde insanlar toplanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, ilk anda hızlı bir şekilde otele girerek yangın alarmının geldiği bölgeyi bulmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık bir araştırmanın ardından, yangın alarmının yanlışlıkla çalıştığı duyuruldu.



Oyuncular günü dinlenerek geçirdi



İspanyol ekibi Celta Vigo ile akşam bir hazırlık müsabakası oynayacak sarı-kırmızılı takımda oyuncular, sabah antrenman yapılmaması nedeniyle günü dinlenerek geçirdiler.



Teknik heyet ve bazı futbolcular otel çevresinde gezinti yaparlarken, bazı oyuncular ise bisiklete binmeyi tercih etti.

