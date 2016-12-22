Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira, alacaklarının ise 545 milyon lira olduğunu dile getirdi. Alaçayır, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon lira olduğunu kaydetti.
Eşref Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizlerden kaynaklandığını ifade etti.
Galatasaray Kulübünün 30 Haziran 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 564 milyon lira olarak açıklanmıştı.
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