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Galatasaray'dan zirve yarışında kritik kayıplar

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:38
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Galatasaray'dan zirve yarışında kritik kayıplar
İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

Bu sezon ligde istikrarsız bir grafik ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, art arda 3 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisiyle Osmanlıspor deplasmanına gitmesine karşın, buradan 1 puanla ayrılarak ikinci sıradaki Beşiktaş'ı yakalama şansını değerlendiremedi.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği birçok haftada maçlarını kazanamayan Galatasaray, Osmanlıspor beraberliğiyle bu haftalara bir yenisini ekledi.

Geride kalan 15 haftalık bölümde 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 15 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, iç sahada 6, deplasmanda ise 9 puan yitirdi.

İlk kayıp Kayserispor deplasmanında
Ligdeki ilk kaybını 3. haftada Kayserispor'a karşı deplasmanda yaşayan Galatasaray, liderliği kaptırdığı bu maçın ardından tekrar zirveyi göremedi.

Kayserispor müsabakasını 1-1 beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, averajla lider girdiği haftada koltuğunu, namağlup yoluna devam eden Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Söz konusu haftada Fenerbahçe evinde Bursaspor'a 1-0 yenilirken, 2 puan yitiren Galatasaray, ikinci durumdaki Beşiktaş'ın gerisinde 7 puan ve averajla üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş beraberliği zirve ortaklığından etti
Galatasaray, ligin 5. haftasında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olurken, maçın 2-2 tamamlanması sarı-kırmızılı ekibin zirveye yeniden ortak olma hayallerini sonlandırdı.

Bu haftada lider Medipol Başakşehir evinde Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş karşısında 1 puan alan sarı-kırmızılı ekip 11 puanda kalarak 2 puan geriden zirve takibini sürdürdü.

Dört maçta 9 puan kaybetti
Sarı-kırmızılılar, ligin 8 ve 11. haftaları arasında kötü bir performans ortaya koyarken, şampiyonluk yarışındaki en sıkıntılı dönemini geçirdi.

Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen, 9. haftada Adanaspor'u 1-0 mağlup eden, 10. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Galatasaray, ardından 11. haftadaki derbi maçta Fenerbahçe deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Bu süreçte 9 puan yitiren sarı-kırmızılı takım, 20 puanda kalarak lig sıralamasında 5. sıraya kadar geriledi ve lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.

Galibiyet serisini Osmanlıspor bitirdi
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, bu kez Osmanlıspor engeline takıldı.

12. haftada Bursaspor (3-1), 13. haftada Kasımpaşa (2-1) ve 14. haftada Gaziantepspor (3-1) galibiyetleriyle moral bulup zirveyle puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, 15. haftada Osmanlıspor ile 2-2 berabere kalarak yine önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Galatasaray, haftaya 32'şer puanlı Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde girerken, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 yenilmesiyle fırsat yakaladı. Osmanlıspor'u yenmesi halinde Beşiktaş'la puanını eşitleyecek olan sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puanla ayrılınca, bu şansı da kullanamamış oldu.

Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde kalan Galatasaray, Beşiktaş'ın ise 2 puan altında 3. sırada yer aldı.

Riekerink'in öngörüsü tutmak üzere
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in 5 maçta 13 puan alacaklarına yönelik öngörüsü, gerçekleşmeye çok yakın.

Bursaspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte devre arasına kadar oynayacakları 5 maçtan 13 puan çıkarma hedefleri olduğunu açıklayan Hollandalı teknik adamın bu hesabı, gelecek hafta yapılacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kazanılmasıyla gerçekleşecek.

Son 4 maçından 10 puan çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını galip tamamlaması halinde 13 puana ulaşacak.

AA
Anahtar Kelimeler: GlaatasarayZirveÖnce Vatan Gazetesi

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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