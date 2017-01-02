Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Yasin Öztekin, izinden dönerek bugün işbaşı yapan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Yasin Öztekin, Süper Lig'de Adanaspor ile oynanan maçta oyundan alınmasına gösterdiği tepki nedeniyle de daha önce kadro dışı bırakılmış ve bir maç oynayamamıştı.
Babel resmen Beşiktaş'ta
Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı
TFF'den hakem Süleyman Belli açıklaması
Türkiye'de 2017'de 27 uluslararası organizasyona...
Futbol dünyası İstanbul'daki terör saldırısını...
Basketbolda zirve mücadelesi
Kayserispor yönetimi istifa kararı aldı
'Şampiyon olmak istiyoruz'
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!