Sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yeni çıkan ve sezonun geri kalanını kapsayan kombinelerden alan taraftarlar teknik direktör Jan Olde Riekerink ve kaleci Muslera ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.
Galatasaray, sakatlıkları devam eden oyuncular Serdar Aziz, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve Kolbeinn Sigthorsson'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İzlandalı futbolcu Sigthorsson'un takımdan ayrı sahada kondisyoner yönetiminde çalıştığı bildirildi. Ligde oynanan Gaziantepspor maçında sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Serdar Aziz ve sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Lukas Podolski'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Sinan Gümüş'ün belindeki ağrılar nedeniyle fizyoterapistler eşliğinde, sol ayağındaki zorlanma nedeniyle tedavisi yapılan Tolga Ciğerci'nin ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
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