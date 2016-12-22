İSTANBUL

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda Orhan Atik'in sözleşmesi feshedildi.

Orhan Atik, sarı-kırmızılı takımın bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda da yer almadı.

Galatasaray'da geçen sezon teknik direktör Mustafa Denizli'nin görevinden ayrılmasının ardından bir süre takımın başına geçen Atik, daha sonra sözleşme imzalanan Riekerink'in yardımcılığına getirilmişti.

AA