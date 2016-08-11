Galatasaray'da Leiva transferi gerçekleşmedi

İSTANBUL

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Brezilyalı futbolcu ile son kez görüştüklerini belirterek, "Levia gelmeyi çok istiyordu ancak teknik direktörleri bırakmadı. Transferi gündemimizden düşürdük. Alternatif olarak düşündüğümüz isimler var. O isimlere yöneldik." diye konuştu.

Orta saha için mutlaka bir transfer yapacaklarını anlatan Nazifoğlu, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer ile görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, "Görüşmeler olumlu geçiyor. Denayer'in dönme ihtimali var." ifadelerini kullandı.